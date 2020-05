Alicia Malpica recorre una y otra vez los pasillos de un supermercado ubicado en Valencia. Se coloca los lentes, toma un producto, verifica el precio y lo vuelve a dejar en su sitio.

Repite esta escena varias veces hasta que por fin se decide: 500 gramos de caraotas negras, un paquete de arroz y un paquete de galletas para su hijo es lo único que pudo comprar. Para Alicia, los granos significan una salvación para rendir su presupuesto.

“Yo cocino granos y así rindo el arroz y el poquito de pollo que a veces puedo comprar. Dispongo de dos millones de bolívares para hacer mercado y no me alcanza. Ya no compro ni jamón, ni queso porque eso es un lujo”, expresó.

El pasado 13 de mayo el Ministerio de Comercio Nacional actualizó la lista de precios acordados de 27 productos. Sin embargo, en la mayoría de los abastos y grandes cadenas de mercados el precio de los rubros incluidos en el listado es superior.

El paquete de 500 gramos de caraotas negras que llevaba Alicia tiene un precio de 159.252,02 bolívares en Bio Mercado de Santa Cecilia; superando el monto fijado en la lista gubernamental que es de 155.323,22 bs.

En el caso de las lentejas, un paquete de 500 gramos en Kromi está valorado 198.790 bolívares, en Bio 128.133 bs, mientras que en la lista de precios acordados marca 124.972,21 bolívares.

Situación similar ocurre con el kilo de leche completa Los Andes que se consigue en el mercado en 1.765.950 bolívares, cuando debería tener un precio de 1.405.050.30 bolívares.

Durante recorrido por Kromi Market Prebo y Central Madeirense de Naguanagua la disparidad de los precios está presente en productos como la pasta de 500 gramos que oscila entre 118.931 bolívares y 122.642,36 bolívares; mientras que en la lista oficial está fijada en 116.046,09 bolívares.

La harina de maíz precocida también registra un alza. Según la lista gubernamental debería costar 173.177,47 bolívares pero en el mercado los precios oscilan entre 177.556,85 bs y 204.914 bs, dependiendo de la marca.

Otro de los rubros que tiene sobreprecio es la mortadela especial, la cual en el Bio Mercado de Santa Cecilia tiene un monto de 1.002.250,00 bolívares mientras que en la lista de precios acordados en 432.048,50 bs.

Sin embargo, el arroz es uno de los productos más económicos, se consigue entre 150.000 y 170.000 bolívares según la marca.

Difícil comprar proteínas

José Hernández vive en Valencia, tiene 60 años y su sueldo no le alcanza para llevar una dieta alta en proteínas. “Yo compro pasta o arroz y la rindo con vegetales picaditos y algunos granos. No todos los días puedo comprar un kilo de pollo”, dijo.

Un kilo de pollo entero en el mercado Bio Santa Cecilia tiene un precio de 300 mil 673,66 bs, en una carnicería de la avenida Universidad de Naguanagua el mismo rubro cuesta 360.000 bolívares, mientras que en otro establecimiento del mismo municipio se consigue en 340.000 bolívares. Cualquiera de estas ofertas supera lo establecido en la lista que establece un monto de 292.793,20 bolívares.

El lagarto con hueso en la misma carnicería de la avenida Universidad de Naguanagua se ubica en 440 mil bolívares cuando debería ofertarse en 392 mil 771,97 bolívares.

Respecto al cartón de huevos de 30 unidades es el único producto cuyo precio es inferior al de la lista de 27 rubros, fijado en 624 mil 863,54 bolívares. En tres mercados visitados en el municipio Naguanagua el producto oscila entre 580 mil y 590 mil bolívares, a excepción del Bio Mercado donde se encuentra a 641 mil 681,60 bolívares.

El precio de la Mayonesa de 445 gramos varía entre 435 mil 365 bolívares y 438 mil bolívares; lo que se traduce en un monto superior al fijado por el gobierno que es de 330 mil 285,01 bolívares.

Presentamos lista al 13/05/2020 de los Precios Máximos de Venta al Público, resultados del estudio de estructura de costos permanente con el sector productor, distribuidor y comercial de alimentos en el país, para garantizar el abastecimiento del pueblo. https://t.co/xXnw8UTbpB pic.twitter.com/nH1imCPsyP — MinComercioNacional (@MinComercioN) May 13, 2020

Lee también: Sobrevivir en cuarentena: El rebusque como protagonista