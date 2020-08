La representante presidencial del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, denunció este miércoles en rueda de prensa, que el gremio de la salud se encuentra en la peor etapa desde la llegada del coronavirus al país, dado que se enfrentan a ésta sin garantías suficientes para atender tan grave situación.

“Como trabajadores del sector salud queremos denunciar esta situación, la salud es un tema que no se puede detener. Debe existir una voluntad política, de acuerdo a informaciones el 80% de la población podrían quedar contagiados, así sea con condición de asintomáticos”, dijo.

“Necesitamos que nos apoyen, hoy no solamente no tenemos forma de alimentar a nuestras familias. Ahora estamos en riesgo. A los gerentes que están en los hospitales, no es momento de guardar los equipos, es momento de atender esta situación”, agregó.

La gremialusta reitera que el personal de salud corre un alto riesgo.

“Actualmente no nos realizan la prueba de PCR, no nos dotan de mascarillas, no nos dan los insumos y equipos necesarios para enfrentar la pandemia. Hay hospitales donde obligan al personal a compartir las batas y a utilizar los tapabocas desechables por largas jornadas”, aseguró.

“Ejercer la profesión de la enfermería en Venezuela es un suicidio. Más del 60% de los hospitales de Venezuela no tienen agua, eso es inaceptable, bajo esa circunstancias nosotros realizamos nuestras actividades, somos soldados contra un enemigo invisible sin los equipos necesarios”, acotó.

Asimismo, la dirigente sindical lamentó profundamente que sigan muriendo personal médico por causa de este tipo de circunstancias, citando de forma extraoficial que al menos siete enfermeras han fallecido.

“Siete enfermeras han fallecido, el gremio de la salud ha perdido 38 profesionales de la salud. Somos el primer país de América Latina con estas cifras”, contabilió.

Por dicho motivo, Contreras exigió al régimen de Maduro cumplir con los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cumpliendo con los protocolos correspondientes y capacitando con material sanitario y equipos a los hospitales del país.

“Necesitamos que la población, la sociedad civil y a la OMS nos apoyen, hoy no solamente no tenemos forma de alimentar a nuestras familias. Ahora estamos en riesgo. A los gerentes que están en los hospitales, no es momento de guardar los equipos, es momento de atender esta situación”, sentenció.

Sobre el manejo de los fallecidos, manifestó que la inmensa mayoría de las morgues del país no están en funcionamiento. “En Venezuela un cadáver puede durar hasta más de 48 horas en un hospital”.

“Hoy no deberíamos estar preocupados por estos temas, lamentablemente estamos atendiendo circunstancias que deberían ser resuelto por un Gobierno nefasto“, concretó Ana Contreras.