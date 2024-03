En el Secretariado del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) que se celebra en Caracas, este sábado fue aprobado el nuevo Tabulador de Honorarios Profesionales del gremio periodístico, cuyo objetivo es ofrecer a los agremiados un punto de referencia en el cobro de servicios profesionales en moneda extranjera.

La propuesta fue presentada por la secretaria general del CNP Carabobo, Ruth Lara Castillo, quien precisó que esta tabla fue creada y evaluada por la directiva de esta seccional y un grupo de colegas especializados en cada área.

Incluye propuestas de distintos estados, y está dirigido a profesionales de libre ejercicio que ofrecen diferentes servicios, más no aplica para cobros por cobertura informativa.

Lara Castillo especificó que, en el apartado correspondiente a fotografía y trabajos audiovisuales, se contó con el apoyo de miembros del Círculo de Reporteros Gráficos del estado Carabobo.

Según señaló, la actualización fue producto de mesas de trabajo, previo a la celebración del Secretariado convocado por la directiva nacional que se desarrolla hasta este domingo, con la participación de los delegados de 23 seccionales del país.

Durante su presentación, la periodista explicó que las tarifas son netamente referenciales, para que los comunicadores sociales tengan un punto de partida al momento de acordar precios con su cliente. No incluyen gastos de movilización, tomando en cuenta que el precio del combustible impacta de manera importante los traslados.

Entre otras observaciones que contempla el tabulador, la gremialista carabobeña indicó que los montos establecidos podrán incrementarse previo acuerdo con el cliente, partiendo de la experiencia y preparación del periodista, además del despliegue técnico del trabajo realizado.

Lara Castillo también exhortó a los colegas, instituciones, directivos y dueños de medios, además de particulares que requieran de algún servicio periodístico, a no apoyar el ejercicio ilegal de la profesión, tal como lo establece la Ley del Ejercicio de Periodismo, para lo cual invitó a contratar solo a periodistas agremiados con su respectivo número de CNP.

Asimismo solicitó a los periodistas a no acudir a eventos, ruedas de prensa o pautas que no sean convocados por un periodista agremiado, ni publicar informaciones que no estén firmadas por un periodista colegiado con su número de CNP.

Recordó que el éxito de este instrumento dependerá del compromiso del agremiado para exigir el cumplimiento de los honorarios sugeridos.

Con nota de prensa

