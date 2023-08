El griego Miltiadis Tentoglou, campeón olímpico de salto de longitud, se clasificó este miércoles para la final del Mundial de Budapest con la tercera mejor marca de una ronda de clasificación que calificó como «la más dura» de su vida.

Tentoglou comenzó su concurso con suspense tras un nulo del que se resarció en su siguiente salto con 7.95 metros y terminó con 8.25.

El mejor de todos los participantes fue el jamaicano Wayne Pinnock, que llegó a Budapest con una marca personal de 8.37 y saltó 8.54, mejor marca mundial de la temporada y un registro que no se conseguía desde mayo de 2021. Solo un atleta, el estadounidense Carl Lewis, lo hizo mejor en una calificación mundial con 8.56 en Tokio’91.

«Esta clasificación ha sido la más dura de mi vida y espero que más que la final. Mi primer salto superó los 8.30 metros pero tuve una falta muy pequeña. Luego, en el segundo, me quedé unos treinta centímetros por detrás de la tabla. Fueron errores normales de un saltador de longitud, pero podrían haberme costado la final», dijo Tentoglou, en el Centro Nacional de Atletismo.

«No podía imaginarme que fuera posible no llegar a la final. En la tercera ronda me concentré en hacer una carrera y un despegue precisos. El oro mundial es la única medalla que aún no tengo, así que estoy hambriento, pero el resto de rivales vendrán a ganar igual. Será un gran combate. Si salto lo que puedo saltar estará bien», confesó.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos