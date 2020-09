El Presidente (e) de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, pidió este jueves al Parlamento nacional evaluar la posibilidad de extender el programa Héroes de la Salud a otros sectores.

La solicitud la hizo durante la presentación del balance del programa con el que fueron beneficiados más de 62 mil médicos, enfermeras y trabajadores de la salud, quienes recibirán un aporte de 300 dólares en un lapso de tres meses, como parte del reconocimiento a la lucha que dan en la primera línea de batalla contra el coronavirus.

Asimismo recalcó que el verdadero agradecimiento será cuando gocen de un salario digno y de los respectivos beneficios de ley.

“Le pido al Parlamento que evalúe la ampliación y factibilidad del programa Héroes de la Salud a otros sectores vulnerables del país. A nuestros médicos y enfermeras les agradezco en nombre de Venezuela por el sacrificio, por vencer el miedo ante las amenazas que recibieron (de parte del régimen) para que no se registraran”.

Guaidó recordó que desde la dictadura intentaron por todos los medios sabotear la ejecución del programa; y entre las acciones que emprendieron fue bloquear el acceso a la plataforma por donde se realizaría el pago.

El balance

Dentro del balance presentado, el Presidente encargado dijo que hasta la fecha aproximadamente 45 mil beneficiados han recibido el pago de los primeros 100 dólares. Al tiempo que precisó que la cancelación de los que faltan se continuará realizando de manera paulatina.

El jefe de la AN subrayó que aún faltan siete mil beneficiados por registrarse en la plataforma de Airtm, por lo que aclaró que el proceso no cerrará hasta tanto todos no se inscriban.

“Más del 70% de los beneficiados son mujeres, y de ese porcentaje, el 48% no tiene otro ingreso, o sea, sobrevive con 4 dólares al mes”.

El jefe de Estado encargado agradeció a la empresa de VPN, TunnelBear, por el apoyo que dio a los Héroes de la Salud con los 10GB gratis de navegación por un mes, para que pudieran registrarse y hacer uso de la plataforma de Airtm tras recibir el pago. Anunció que la compañía había extendido por un mes más los 10GB gratis.

Por otro lado, Guaidó denunció que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) ha intentado bloquear algunas cuentas bancarias de los médicos, enfermeras y personal de la salud, para que se les dificulte recibir bolívares al hacer la venta de los dólares que reciben del bono Héroes de la Salud.

Rendirse no es opción

En el mensaje de agradecimiento y reconocimiento que Guaidó dio a los Héroes de la Salud, les pidió no rendirse y seguir firmes dando la batalla contra el COVID-19, para salvar la vida de otros. A los venezolanos también les hizo la misma solicitud.

“El que se cansó que se haga a un lado. Los animo a no rendirnos, a que sigamos el ejemplo de Yaracuy o de Maracaibo cuyos habitantes han salido a las calles a reclamar sus derechos porque no se rinden, porque no se acostumbran. Ellos (en referencia al régimen) pretenden que nos quedemos callados, pero están equivocados, nos van a encontrar en las calles”.

presidenciave.com