El Presidente (E) de la República, Juan Guaidó, responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por la muerte de Erick Echegaray, un venezolano de 70 años que se encontraba detenido en las inmediaciones de El Helicoide, en Caracas, y que falleció a causa del Covid-19.

Según Guaidó, esta muerte es responsabilidad de Nicolás Maduro. “No podemos permitir que la indolencia y la criminalidad del dictador siga causando muertes en Venezuela”.

Guaidó insistió en que los presos políticos que mantiene la dictadura bajo torturas, hacinados y sin ningún tipo de atención médica,deben ser liberados porque sus vidas están en riesgo frente a la pandemia del coronavirus.

El también Presidente de la Asamblea Nacional, solicitó a la oficina de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, que sus funcionarios ingresen a los centros de detención y constaten el estado en el que se encuentran los presos políticos. También pidió que los representantes de la ONU intercedan por una medida humanitaria que los ponga en libertad.

Guaidó también hizo un llamado a los funcionarios civiles y militares para que asuman su responsabilidad y trabajen para el bien del país. “La dictadura no protege a nadie”.

Olivares: Mal manejo del COVID-19 puede costar vidas

El comisionado presidencial para Emergencia en Salud y Atención Sanitaria al Migrante, José Manuel Olivares, confirmó el fallecimiento por COVID-19 del venezolano Erick Echegaray (70 años) que se encontraba recluido en El Helicoide, en Caracas.

El diputado avisó el pasado martes 4 de agosto sobre un posible brote de coronavirus en el centro penitenciario. “El mal manejo de esta situación puede costar vidas, tanto de presos como de funcionarios”, llegó a acotar el parlamentario.

Olivares explicó que Echegaray fue trasladado el pasado martes al Hospital Universitario de Caracas por presentar dificultades respiratorias. Por no haber el equipo médico necesario para su atención en ese centro de salud, tuvo que ser enviado al Centro Médico Maracay pero falleció en el traslado.

El parlamentario exigió la liberación de todos los presos políticos. “Son inocentes, están hacinados e indefensos frente a la pandemia en manos de un Estado criminal”.

Olivares hizo un llamado urgente a la comisionada de la ONU para los DD.HH, Michelle Bachelet, y a la comunidad internacional para que generen la presión necesaria para que la dictadura aplique una medida humanitaria. “Ya es suficiente horror que se les prive ilegítimamente de su libertad, como para que además se les condene a muerte sin atención médica”.

El abogado Joel García aseguró que Erick Echegaray no recibió visitas desde el inicio de la cuarentena, por lo que debió contagiarse dentro de El Helicoide. “El Sebin no permite la visita de familiares desde el 13 de marzo. Este ciudadano que hoy lamentablemente fallece y quien se encontraba preso en esa sede, no fue contagiado por la visita, sino que debió ser por un custodio u otro preso. Los presos políticos están en peligro de muerte”, aseveró desde su cuenta personal de Twitter.

