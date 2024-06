El palacio de Kensington publicó una foto en X en la que se ve a la cantante estadounidense haciéndose un selfi con el príncipe Guillermo y los niños detrás del escenario antes de empezar el concierto en el estadio de Wembley.

«¡Gracias @taylorswift13 por una gran velada!», dice el mensaje junto a la imagen.

Thank you @taylorswift13 for a great evening! #LondonTSTheErastour pic.twitter.com/NFSi8hAl1o

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 22, 2024