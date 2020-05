“Hambre, sudor y lágrimas”: El drama en las filas para surtir gasolina

Son las 12 del mediodía y la indignación de Jhonny González es tan fuerte como el calor de esa hora. Está cansado y molesto, este lunes completa más de 10 días en la kilométrica fila para surtir combustible en la Estación de Servicio Guaparo y aún no lo logra.

González es personal médico y no justifica que deba dejar de trabajar por más de una semana para equipar el tanque de su vehículo en una estación dispuesta para el sector salud. “Esto ha sido horrible. Tenemos que soportar la inclemencia del tiempo, el sol, el calor. Nos deshidratamos en la cola”.

Mientras se limpiaba el sudor del rostro, contó que entre los vecinos de cola se ponen de acuerdo para llevar agua, termos de café o alguna merienda para compartir y así evitar gastos extras.

Cuando cae la noche siente miedo porque no hay presencia de funcionarios policiales que los resguarden. “Aquí la única vigilancia que hay son los malandros”.

Aproximadamente 100 carros más adelante se encontraba José, quien recibe terapia de diálisis desde hace seis años. Desde su silla de ruedas denunció que lleva cuatro días en cola para surtir gasolina. “Desde el viernes estamos aquí. No me dializo desde el lunes de la semana pasada. Yo me tengo que dializar tres días a la semana, estoy muy hinchado. Le pido a las autoridades gasolina porque sino es la muerte”.

Taxistas sin gasolina

Al no ser un sector priorizado dentro del decreto de estado de alarma por COVID-19, emitido hace 10 semanas, al gremio de taxistas se le complica cada día más llevar el pan a la mesa de sus hogares.

Un taxista, quien prefirió no identificarse por temor a represalias, señaló que desde hace una semana está en la cola para surtir combustible en la E/S Los Nísperos y no se moverá hasta lograr el objetivo. “Nos tienen aquí pasando hambre, sudor y lágrimas”, expresó.

El y su familia sobreviven gracias a las colaboraciones de familiares, porque no ha podido trabajar desde que empezó la cuarentena hace 10 semanas.

La situación de Oswaldo González es similar. Vive en el sur de Valencia, es comerciante y no ha podido trasladar la mercancía por falta de combustible. “Estoy preocupado, esta situación me paró el trabajo. Tengo hijos y no tengo cómo llevarles el sustento a mi casa”.

Tatiana Tardán hace la cola por necesidad. Tiene a su cargo a su mamá y a su esposo, ambos pacientes crónicos, no tiene otra opción. La escena no es nueva para ella, es la segunda vez que hace una cola de varios días, en la primera oportunidad le tomó ocho días equipar el tanque de su vehículo.

“Para ir al baño es horrible. Tenemos que abrir las dos puertas del carro y medio taparnos para hacer nuestras necesidades. Yo tengo mucho miedo, en las noches estamos solos. Esto es muy injusto”.

Pese a que el pasado sábado 16 de mayo funcionarios policiales obligaron a los conductores a retirarse de la cola alegando que no surtirían más combustible, este lunes un coronel informó que disponen de 21 mil litros de gasolina para surtir con 20 y 25 litros aproximadamente 700 vehículos.

El coronel José Parada, jefe del estado mayor de combustible en la entidad, ratificó este lunes que se mantendrá el suministro de combustible solo para los sectores priorizados. Ratificó que no se abrirán más estaciones de servicio para el público en general hasta que esté controlada la pandemia.

