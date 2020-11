Lewis Hamilton sorprendió a propios y extraños al declarar, tras ganar el Gran Premio de la Emilia Romaña, que no existen garantías de que vaya a continuar en la Fórmula Uno.

“Tengo muchas cosas en mi mente. Me gustaría estar aquí el año que viene, pero no hay garantías de eso con seguridad. Hay muchas cosas que me emocionan de la vida exterior, así que el tiempo dirá”, reconoció el piloto británico.

El seis veces campeón del mundo en Fórmula Uno, sin embargo, agregó que se siente bien y fuerte, por lo que cree que podría “seguir adelante muchos meses”.

Hamilton también se refirió a las declaraciones de Toto Wolff, director del equipo Mercedes, que aseguró que está considerando su futuro.

“Tenemos muchas conversaciones profundas Toto y yo, así que soy muy consciente de cómo está él mentalmente, y creo que compartimos mucho y llevamos mucho peso juntos. Puedo entender querer dar un poco un paso atrás y dedicar más tiempo a la familia y ese tipo de cosas”, indicó.