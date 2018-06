Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).

“Los pollitos estudian en el Instituto Pollitécnico”… Joey Adams.-

-o-o-o-o-o-

Bryce Harper (Nationals), quien será agente libre en octubre, está desesperado por jugar con los Yankees, y por eso se rasuró la horrible barba que llevaba, parecida al escobillón del diablo.

Es que el slugger, bateador zurdo, de 25 años, será agente libre en octubre y su agente, Scott Boras, ha dicho que quien quiera firmarlo deberá pagar 400 millones de dólares para 10 años.

Lo malo es que Harper ha caído en un horrible slump, que ha llevado su promedio al bate a 213, con 18 jonrones y 45 impulsadas. Y en junio batea para apenas 148. Eso nunca le había ocurrido en sus seis temporadas anteriores, en dos de las cuales terminó con promedios de 319 y 330.

“No, este slump no es porque sufra de stress debido a la cercanía de la fecha cuando podré ser agente libre. No creo que una cosa tenga que ver con la otra.. Todos los bateadores sufrimos slumps, eso es parte del beisbol”.

Más de lo que dice Harper…: “Durante las últimas dos semanas he perdido el concepto de la zona de strike. Le estoy haciendo swing a los lanzamientos del pitcher, en vez de esperar los míos. A veces se que van a tirar sobre la esquina, me preparó, no le hago swing, la pelota sí pasa por la esquina y me cantan el strike.

Los que sí son evidente son los deseos de Harper de cambiar de uniforme, porque considera de los Nationals no lo han remunerado debidamente, aún cuando, incluyendo sus honorarios de este año, 21 millones 625 dólares, le han pagado por siete temporadas, 68 millones, 525 mil dólares.

Cuando los reporteros le preguntaron si la desaparición de la barba tenía que ver con sus deseos de irse a los Yankees, guardó silencio mientras paseaba su vista por todos los periodistas.

Era como si les decía…: “Recuerden lo que les dije en los entrenmientos”.

En West Palm Beach, dijo él a comienzos de marzo…: “No atenderé ni responderé pregunta alguna sobre mi situación de agente libre al terminar la temporada. Lo que sí puedo decirles es que mi meta es pertenecer a un equipo que gane hasta la Serie Mundial”.

RETAZOS.- ** Cuando un equipo va mal, es fácil la aparición de revueltas en el clubhouse, como ocurre ahora con los Medias Blancas, penúltimos en la central con 25-50. El lanzador dominicano, Reynaldo López, frustrado porque los Indios ganaron 12-0, juego que él abrió y perdió, declaró ante los reporeros…: “Es inaceptable como hemos jugado hoy. Parecíamos payasos, comenzando por mí. Pero se que podemos jugar mejor. Es cuestión de trabajar duro en la preparación”… Algunos compañros de equipo se sintieron ofendidos, especialmente porque los llamó payasos, y ya han surgido las protestas públicas contra el muchacho de 24 años, a quien acusan de falta de compañerismo y de hablar mal del quipo, sin necesidad.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

@juanvene5