Hoy y Después en Valencia

Domingo 25 de enero de 1981

Durante la semana que concluye fue celebrada en esta ciudad, una reunión de alto nivel, con el fin de que el gobierno nacional se comprometiera públicamente a dar los avales para la construcción inmediata de un sistema de transporte rápido masivo para Valencia.

A la reunión vinieron los ministros Ricardo Martínez, de Planificación, y Vinicio Carrera, de Transporte y Comunicaciones. A puertas cerradas discutieron en el Capitolio con el gobernador Raúl Gómez, al alcalde Armando Celli; Arnoldo Maal y César Peña Vigas, en representación de una institución llamada Asociación del Metro.

Después de la jornada, fue ofrecida una rueda de prensa, en el bar del Club Hípico. Allí había un gentío que representaba a varios sectores de la población, que esperaba ansiosa, entre whisky y whisky, el anuncio formal del otorgamiento de los avales para la construcción de una obra, que vendría a solucionar un problema a esta ciudad, que ya más que eso es una pesadilla.

Los Ministros hablaron a más no poder. Contestaron retóricamente las preguntas que los periodistas hacíamos, pero si quieren que les digamos la verdad, de las declaraciones se desprende que el queso no se le vio a la tostada. Todo quedó en promesas, en hacer estudios de factibilidad y presentar proyectos, que no vienen a ser más que un “tente allá”. Algo quedo muy claro, y que me perdonen amigos tan fraternos como Armando Celli, quien es uno de los más fervorosos promotores de idea, por ahora el metro no va!

RADIO:

Radio Rumbos: 6 a 8 a.m. Venezuela es Bellísima, programa de Reinaldo Espinoza Hernández, en el que se destaca lo mejor de nuestro país.

Radio Latina: 6 a 8 a.m. Hecho en Venezuela, programa producido y comentado por Alfonso Navas Martínez, en el cual el país es la estrella, por sus costumbres, tradiciones y su música. A las ocho de la mañana Santiago Sánchez González nos ofrecerá Concierto en Radio Latina, espacio de exquisitos fragmentos musicales de los grandes maestros. A las seis de la tarde Wilmer Rafael Hernández, en su muy gustado programa Grandes Artistas Grandes Éxitos, rendirá un homenaje al excepcional grupo sueco Abba, dándonos a conocer su más reciente disco de larga duración, y sus más resonantes éxitos.

Radio Satélite: a las siete de la noche Haydée Cadet presentará su programa estelar el Sonido del Jazz.

Para ver una buena película, este fin de semana habrá que ir a Maracay, donde están proyectando Brubaker, con Robert Redford, en el cine parque Aragua. Aquí en Valencia la cartelera es infame.

Mientras tanto las artes plásticas están de vacaciones, esperamos un arranque espectacular. Ya es hora.