Hoy y Después en Valencia

Domingo 16 de agosto de 1981

Con esta edición Arte y Espectáculo está cumpliendo cinco años de su publicación ininterrumpida, todos los domingos. No es tiempo para hacer balances pero si para expresar satisfacciones porque en este tiempo se ha consolidado en este diario un espacio dedicado a la divulgación de las nuevas ideas literarias, el trabajo de los jóvenes creadores con talento de la región y toda iniciativa tendiente a la promoción de la actividad cultural.

Esa ha sido nuestra función y por eso hoy continuamos dando todo nuestro respaldo a ideas como la del grupo de cine arte Arlequín, promovida y emprendida por Carlos Garrido, Alexis Pavel y Miguel Torrence, en el Ateneo de Valencia.

Ellos lograron la adquisición de un aparato de proyecciones de 35 milímetros con la finalidad de divulgar el buen cine a nivel universitario y en sectores populares. La primera programación fue un ciclo de filmes de Bergman. En esta semana pudo ser admirado La Vida de las Marionetas. Para los viernes venideros se anuncian Sonata Otoñal, Mamá cumple cien años, Cara a Cara y El Silencio.

Esta iniciativa del grupo Arlequín merece todo nuestro reconocimiento y estímulo, pues la misma no persigue otro fin que no sea el de la divulgación del buen cine, tan escaso acá en Valencia, pues el esfuerzo que cumple la Peña Braulio Salazar, por intermedio de Daniel La Barea, los martes selectos en los cines La Viña, ya resulta insuficiente, mucho más cuando por problemas con las distribuidoras, no podemos ver esas películas inolvidables que aparte de ser buenas están desprovistas de tanto criterio comercial, como la titulada El Cartero llama dos veces actualmente en cartelera, promocionada con bombos y platillos, pero que no pasa de ser un culebrón bien hecho.

RADIO:

Radio Latina: 8 a.m. Concierto en Radio Latina, obsequio de exquisitos fragmentos musicales que nos ofrece don Santiago Sánchez González. A las seis de la tarde, Wilmer Rafael Hernández en su espacio estelar Grandes Éxitos traerá a la memoria sonados éxitos de Elvis Presley. Hablemos de Valencia excelente microprograma producido por Víctor Cadet, asesorado por Arturo Machado Fernández, de lunes a viernes a la una del mediodía. Sábados y domingos a las 5,55 de la tarde.

En Radio Satélite podemos escuchar a las cinco de la tarde el programa de Arteaga Palencia y sus invitados. Ya no recomendamos el jazz de Haydée Cadet, porque se ha llevado su música a otra parte.

ATENEO DE VALENCIA

CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN DE CARICATURAS a las once de esta mañana habrá un foro sobre el humor en cual participarán Aníbal Nazoa y Luis Britto García como ponentes.

EN LA PLAZA DE EL VIÑEDO a las once de la mañana, y en el Parque de Los Enanitos a las tres de la tarde habrá un espectáculo de juglares, dedicado a los niños.

En Radio Caracas Televisión a las diez de la mañana se puede admirar el ballet Cascanueces interpretado por el cuerpo de baile del Teatro Bolshoi de Moscú.

LA CARTELERA CINEMATOGRÁFICA ESTA HECHA UN DESASTRE.