Hoy y Después en Valencia

Domingo 11 de abril de 1982

En estos días del largo asueto de la Semana Santa recibimos, en la Redacción de este diario, varias llamadas de personas residenciadas en esta ciudad, que querían les informáramos de los lugares a donde ir a pasar con sus familiares un rato de esparcimiento: y a decir verdad no se nos ocurrió otra cosa que recomendarles el Acuario o al Campo de Carabobo.

Y es que en realidad Valencia es un síndrome de angustia para el que quiere pasar un rato diferente fuera de su casa.

Esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero a medida que pasa el tiempo la situación se hace más crítica, por cuanto los pocos lugares de que disponemos en vez de mejorar se deterioran cada vez más.

Es el caso del Campo de Carabobo, que hasta hace algunos años ofrecía una serie de atracciones con paseos y charlas dirigidas por especialistas sobre la importancia de los acontecimientos históricos que allí se cumplieron. Había una agradable fuente de soda y el mantenimiento de las áreas verdes era impecable.

Ahora no puede decirse lo mismo y se ha llegado a tanto descuido que el monumento que rinde honor a la Patria ha sido descuidado considerablemente.

Por su parte el Acuario ya no tiene el mismo encanto de otros tiempos, a pesar de los sacrificios que hace su fundador Juan Vicente Seijas, por mantenerlo como una de las primeras atracciones de Valencia. El Parque de los Enanitos, aunque no tiene nada que verle, es otro de los lugares, que sirven de refugio a quienes quieren pasar un rato al aire libre, pero la permanencia no puede ser por mucho tiempo, dada la pestilencia de las puercas aguas del Cabriales.

Para completar el cuadro nos encontramos con que en la ciudad existen algunos museos como el de la Casa Páez y la Casa de Los Celis, donde se conservan obras artísticas de interés, pero que no pueden ser admiradas por el público en días festivos, por cuanto permanecen cerrados, por no existir presupuesto adecuado para ello.

Son situaciones que parecen irreales en una ciudad industrial, con un millón de habitantes, pero es la pura verdad.

¿Será por ello que en nuestras calles hay tanta gente angustiada y demente?

RADIO:

Radio Rumbos: 6 a.m. Venezuela es Bellísima, programa de Reinaldo Espinoza Hernández, en el cual se destaca la belleza nacional y se dan a conocer los valores de nuestra música.

Radio Latina: 8 a.m. Concierto en Radio Latina, música de los grandes maestros, escogida y comentada por Santiago Sánchez González. A las seis de la tarde Wilmer Rafael Hernández, en su muy escuchado espacio Grandes Artistas Grandes Éxitos nos tiene una sorpresa musical. Después continuara hasta la medianoche il signore Fabricio Simonetti, con el Regreso a Casa.

En Radio Valencia, a las cuatro de la tarde, Edward Gumeitte, nos ofrece Una hora con tus Fuerzas Armadas. En Radio Satélite a partir de las cinco de la tarde Arteaga Palencia continuará en su Quinta Dimensión.

CINE:

Kramer vs. Kramer, un hermoso film interpretado magistralmente por Dustin Hoffman y Mery Streep. Cine Los Nísperos. 3, 5, 7, 15 y 9,30 p.m.

EXCALIBUR, película considerada por la crítica especializada como gloriosa y brillante. Cinema Alfa a las 4,45, 7,15 y 9,45 p.m.

REDS, ganadora de tres premios Oscar, con Warren Beatty y Diane Keaton. Teatro Guaparo, 4,30, 7,45 p.m.