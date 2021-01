Hoy y Después en Valencia

Domingo 18 de junio de 1978

Por el ambiente que se está creando, el Salón Michelena de este año ha de tener una de sus ediciones más exitosas y completas. Al hecho de la participación, por invitación de todos los artistas que han merecido el Premio Michelena con la obra ganadora y con una muestra de lo que hacen en la actualidad, ahora se agrega la decidida participación de la Galería de Arte Nacional, que, por intermedio de la Fundación Juan Lovera, ha creado un premio de 15 mil bolívares, para la sección de pintura, a una obra que escogerá el jurado del salón y que pasará a formar parte de la exposición permanente de la GAN.

Otro premio que ha sido acordado y recibido con el mejor apoyo, por parte de personas muy calificadas entre ellas Manuel Espinoza y el crítico Juan Calzadilla es el premio Carlos Raúl Villanueva dedicado a obras artísticas integradas a la arquitectura y al espacio urbano. El premio fue creado por el arquitecto Edgar Prieto y consiste en seis mil bolívares. La obra premiada pasará a formar parte del patrimonio del Ateneo de Valencia.

La comisión de Artes Plásticas del Ateneo ha decidido por su parte editar un catálogo con estudio detallado de las obras y datos biográficos de los artistas que han obtenido el Michelena. El proyecto y la diagramación estarán a cargo de Edmundo Vargas y Mary Carmen Pérez, quienes han destacado en la diagramación, el dibujo y el diseño gráfico.

A esto hay que agregar que durante la celebración del Salón habrá en la ciudad una mayor actividad de presentaciones artísticas, en las cuales estarán incluidos conciertos, representaciones teatrales, conferencias y todo aquello que contribuya a darle vitalidad y a diferenciar al Michelena, de una confrontación artística común y corriente.

EXPOSICIONES

VI Salón Nacional de las Artes del Fuego: un acontecimiento artístico de la ciudad, en el que participan los más destacados ceramistas, esmaltistas y joyeros del país. A no faltar. Ateneo de Valencia, avenida Bolívar. Cerrado los lunes. El horario de hoy es de 10 a 2 p.m.

PAUL DEL RÍO: 25 obras de carácter figurativo de un pintor que ha ido superándose cada vez más, hasta llegar a merecer el calificativo de artista. Excelente muestra esta.

MARISABEL ERMINY: Una serie de dibujos, que demuestran la sensibilidad y el conocimiento del oficio que tiene su autora. Sala de Exposiciones de la Universidad de Carabobo, edificio Don Pelayo, planta baja, calle Montes de Oca. Abierta de 10 a.m. a 2 p.m.

FRANCISCO PÉREZ DE PAZ: pintor figurativo especializado en temas costumbristas. La muestra es representativita de su estilo. Circulo Intercontinental, hotel Intercontinental.

PINTORES INGENUOS DE HAITÍ: Una variada muestra de los trabajos realizados por los artistas populares de la isla caribeña, puede ser admirada en la galería La Pinacoteca, situada en el local 21 del Centro Comercial La Viña. Allí también hay objetos para la decoración, obras pictóricas de importantes artistas de fama internacional y antigüedades.

ZAPATA: el genial humorista venezolano presenta una selección de caricaturas y dibujos de alta calidad artística. Alianza Francesa, avenida principal de Las Acacias.

CHE MARÍA GIMÉNEZ: el popular pintor del paisaje larense se encuentra representado con una selección de su obra, en el Colegio de Abogados, de la urbanización Guaparo.

RADIO

RADIO LATINA: Concierto en Radio Latina, un programa de música culta, producido y comentado por Santiago Sánchez González.

RADIO MÍA: Mensaje y Proyección del Cantar Venezolano, espacio realizado por el veterano Manuel González Palacios, para dar a conocer lo mejor de nuestro folklore.

RADIO SATÉLITE: 9 a.m. Horizontes, programa dedicado a los niños y recomendable a los adultos para su carácter didáctico a las 7 p.m. El sonido del Jazz, programa dirigido y comentado por Haydée Cadet.

VARIEDADES:

Con marcado éxito se está presentando la obra el Preso 114, original de Jerzy Broszkiewicz, y dirigida por Carmen Ricart. En el elenco figuran como actores Manuel Gauna, Eliel Guevara, Héctor Aure y Albertico Granados, 8 de la noche, Escuela de Teatro Ramón Zapata, frente a la plaza Sucre.

EL ORFEÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO ofrecerá esta tarde, a las seis, un concierto con lo mejor de su repertorio. Parque de Los Enanitos.

FUTBOL

Los aficionados al fútbol podrán quedarse hoy en casa para darse banquete, viendo la transmisión directa de los encuentros entre los equipos Perú vs. Polonia, a las 12 a.m. Brasil vs. Argentina, a las 6 p.m. por Radio Caracas Televisión. Por Venevisión será transmitido a las doce el juego entre Perú vs. Polonia, y a las 3 Italia vs. Austria, y Alemania vs. Holanda.