Hoy y Después en Valencia

Domingo 9 de julio de 1978

Quizás el asunto paso desapercibido porque la agraviada es una artista taciturna más preocupada su trabajo creador que por su promoción. Nos referimos a lo sucedido con Mérida Ochoa la noche de la entrega de los premios del VI Salón Nacional de las Artes del Fuego, en el cual se hizo ganadora del PREMIO NACIONAL. Ella no pensaba asistir al acto (celebrado con un extraordinario concierto a cargo de la Orquesta de Cámara de la Universidad de Carabobo) pero en vista de la insistencia de sus numerosos amigos que le pidieron se hiciera presente para tributarle los aplausos que bien se merece, asistió como una espectadora más, y estuvo de pie al fondo de la sala del Ateneo, porque no había asientos. Espero pacientemente que entregaran los otros premios, y cuando se esperaba, con emoción, que Mérida fuera llamada a recibir la máxima condecoración que se otorga en el país, a los artistas que trabajan con el fuego, el maestro de ceremonia se vio en la penosa necesidad de anunciar que el premio no podía ser entregado porque el señor Diego Baptista, representante del Conac, el otorgante, no se había hecho presente, ni enviado representante, ni cheque ni diploma. El anuncio cayó mal, muy mal, porque se trata de un irrespeto a una artista meritoria.

Y para completar los directivos de dicho instituto, tan lleno de burocracia, no han tenido la menor delicadeza para dar una excusa por este desaire. Se nos ha informado que Mérida, estando en Caracas, se acercó a la sede del Conac para preguntar qué había pasado, y allí nadie sabía nada de nada. Luego se le dijo que podía pasar en la tarde a recoger el cheque. La medalla y el diploma, concedido por el gobierno nacional, todavía está sin hacer, y por supuesto, quien sabe si alguna vez será entregado.

En fin, hecho este comentario pasamos a informarles que en nuestra edición de hoy incluimos una interesante entrevista al pintor Carlos Cruz Diez, publicada en el boletín de la UNESCO, de este mes con motivo de la donación de una obra del artista que hizo Venezuela a dicho organismo internacional. Igualmente publicamos el interesante trabajo “Para una Originalidad del Arte Iberoamericano” del crítico José María Moreno Galván, destacado columnista de la revista Triunfo, de Madrid. La ilustración es una caricatura del crítico realizada por Julio Le Parc, durante uno de los debates del Primer Encuentro de Críticos y Artistas de Iberoamérica.

EXPOSICIONES

MANUEL CANOOR: Veinte obras entre dibujos y oleos de un artista figurativo de gran sensibilidad. A no faltar a esta muestra. Colegio de Abogados. Guaparo, abierto durante todo el día.

JOSÉ LUIS MONTERO: También pintor figurativo presenta sus obras en la galería La Pinacoteca, Centro Comercial La Viña, local A-21.

OBRAS DE MAESTROS DE LA PINTURA VENEZOLANA: Reverón, Marcos Castillo, Feliciano Carvallo, Pedro Ángel González y otros, están siendo exhibidas en la galería Montserrat, calle Bermúdez, entre Sucre y Juan Uslar, en La Viña.

JORGE ELIECER RODRÍGUEZ llamado el pintor de los Andes tiene una muestra de su obra en la Galería Circulo Intercontinental, del Hotel Intercontinental.

RADIO

RADIO LATINA: Concierto en Radio Latina, programa de música culta producido y comentado por Santiago Sánchez González.

RADIO MÍA: Mensaje y Proyección del Cantar Venezolano, espacio realizado por José Manuel González Palacios para dar a conocer lo mejor de nuestro folklore. De 6 a 8 a.m.

RADIO SATÉLITE: 7 a.m. Concierto en Dominical, programa de música clásica a cargo de Walter Parra. 9 a.m. Horizonte, programa dedicado a los niños y recomendable a los adultos por su carácter didáctico y entretenido. A las 7 p.m. El Sonido del Jazz programa que dirige Haydée Cadet.

VARIEDADES

CINE: El cine club de la escuela de teatro Ramón Zapata tiene hoy a las 11 de la mañana una sesión de cine infantil al cual están invitados todos los niños de la ciudad. El programa comprende los cortometrajes: Evasión, mimos, de H. Fischbah y J. Coutirier; El Niño y El Avión, de René Rihouet y Claude Becognee; El Diamante y Un Turista en Francia, comedia musical. La Escuela de teatro está situada frente a la plaza Sucre.

TOROS COLEADOS: quienes gustan de este deporte criollo tienen oportunidad de asistir esta tarde, a partir de la una, a divertirse en el Parque Recreacional Sur, donde se está celebrando la Primera Feria del Coleo. Habrá música y por supuesto que abundante cerveza y ron, que son otros de los atractivos de la fiesta.