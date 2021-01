Hoy y Después en Valencia

Domingo 16 de julio de 1978

Aunque tan habido críticas respecto a la organización, al punto de merecer el adjetivo criollo de despelote, no ha dejado de ser un acontecimiento internacional la IV Sesión Mundial del Teatro de las Naciones, que se está celebrando en Caracas. Afortunados los caraqueños que han tenido la suerte de ser espectadores de tantas maravillas allá concentradas. ¿Y por qué ninguno de los grupos, actores, directores y tanta gente importante en el mundo del espectáculo, que se encuentran en Venezuela, vino a Valencia que está tan cerca de la capital, cuando han ido a otras partes que están más distantes, como ejemplo Margarita donde el Grupo Brean and Pop pet ofreció una sesión, al aire libre, de lo mejor de su repertorio? Nadie nos ha dado la explicación. Continuamos siendo relegados en estos menesteres. Pero no protestamos mucho porque al fin al cabo ¿Dónde iban a ser presentados esos espectáculos, si aquí ya no tenemos ni donde presentar veladas?

Bueno tampoco todo es tan negativo, al menos la Comisión Delegada de la Asamblea Legislativa, aprobó el aumento del Premio de Artes Plásticas Arturo Michelena, del Ateneo de Valencia a 15 mil bolívares, por iniciativa del secretario de Educación y Cultura del Estado, licenciado Jesús Fernández. De esta manera el premio quedara equiparado con el creado este año para la misma confrontación, por la Galería de Arte Nacional, con el nombre de Juan Lovera Albricias.

En nuestra edición de hoy incluimos tres poemas del poeta Arturo José Valenzuela, cuya obra permanece inédita, aunque la es escritora Laura Antillano ha dado a conocer por la prensa, algunos de sus versos. También incluimos un trabajo del crítico mexicano Jorge Alberto Manrique sobre la Invención del Arte Latinoamericano y otro de Helena Sassone sobre la investigación de las Fuentes a la búsqueda de una identidad Iberoamericana. Ambos trabajos fueron presentados como ponencias en el reciente primer encuentro iberoamericano de críticos de artistas plásticos, en Caracas.

EXPOSICIONES

WLADIMIR ZABALETA: Uno de los mejores artistas contemporáneos del país concurre en esta oportunidad con 18 soberbios cuadros en los que la figuración se combina con el lirismo para llevarnos al mundo de abstracción. ¡Bravo! A no faltar. Nuestra más amplia recomendación. Centroarte El Parque, Plaza de El Viñedo. Abierto de 4 a 8 p.m.

REGULO PÉREZ, el laureado pintor venezolano, merecedor del Premio Nacional de Pintura y de Dibujo, inaugura hoy, a las 11 a.m. una muestra de dibujos con temas polémicos. Ateneo de Valencia, Avenida Bolívar.

VANNA GABETTI: La estimada artista presenta en esta oportunidad una delicada y bonita muestra de su característica obra pictórica. También recomendamos visitarla. Galería La Pinacoteca, Centro Comercial La Viña.

JORGE ELIECER RODRÍGUEZ, Llamado pintor de los Andes tiene una muestra de su obra en la Galería Circulo Intercontinental, Hotel Intercontinental.

MANUEL MATAS, pintor paisajista exhibe sus obras en la Galería Montserrat, Calle Bermúdez, entre Sucre y Juan Uslar La Viña.

RADIO

RADIO LATINA: Concierto en Radio Latina, programa de música culta producido y comentado por Santiago Sánchez González. 8 a.m.

RADIO MÍA: Mensaje y Proyección del Cantar Venezolano, espacio realizado por José Manuel González Palacios para dar a conocer lo mejor de nuestro folklore De 6 a 8 a.m.

RADIO SATÉLITE: 7 a.m. Concierto Dominical, programa de música clásica, a cargo de Walter Parra. 9 a.m. Horizonte, programa dedicado a los niños y recomendable a los adultos por su carácter didáctico. A las 7 p.m. El Sonido del Jazz programa que dirige Haydée Cadet.

VARIEDADES:

CINE. El Cineclub Avance, que funciona en la Cutec (Urdaneta con Lara) presenta esta noche dos películas del cineasta venezolano Jesús Enrique Guédez: Panamá y El Mundo Mágico del Circo. También recomendamos la película BILITIS dirigida por David Hamilton. En el Cine Centro 3, 5, 7 y 9:15 p.m.

TOROS COLEADOS. Quienes gustan de este deporte criollo tienen oportunidad de asistir, esta tarde, a partir de la una, en el Parque Recreacional Sur, donde se está celebrando la Primera Feria de Coleo. Habrá música, y por supuesto que abundante cerveza y ron, que son atractivos de la fiesta.

Y QUIENES TENGAN UNA CARMEN MUY ESPECIAL pueden hoy obsequiarla o llevarla a un buen restaurant para celebrar su onomástico.