Hoy y Después en Valencia

Domingo 22 de julio de 1979

Hoy en la mañana será inaugurada la Exposición 32 de Fin de Curso de la Escuela de Artes Plásticas Arturo Michelena, la primera que se hace bajo la hégira de Wladimir Zabaleta, como director de la venerable institución.

En esta exposición participan cerca de doscientas obras repartidas en dibujo, diseño gráfico, color, grabado, pintura, muchas de las cuales son revelaciones de nuevos valores o promesas, en nuestras artes plásticas.

Wladimir Zabaleta, como director de la Escuela, ha sabido imprimirle entusiasmo a la institución y ya ha conseguido logros evidentes. Por ejemplo, ahora la escuela luce un nuevo aspecto, ha sido pintada mediante un diseño concebido por Bárbara Correa y Waleska Pons, que ha logrado que el frio edificio, que una vez fue cuartel tenga un ambiente agradable a la vista. Para ello fue empleada una gama de colores grises, verdes y rosados, combinados en tal forma que el visitante, por la sola pintura de las paredes, se da cuenta de inmediato que está en un centro de artistas. Más que una obra de arte lo realizado es un milagro o una lección artística y de sensibilidad.

En este ambiente tan agradable se inaugurará hoy la exposición de fin de cursos. Ya lo hemos dicho, hay cosas muy buenas, pero creemos que no nos vamos a equivocar si aseguramos que el primer premio de la confrontación se lo llevará el alumno Labrador. Su cuadro, que en cierta forma recuerda a un periodo de Héctor Poleo, es admirable, y por eso se merece la distinción.

Aunque nos parecen cursis las felicitaciones por las páginas de los periódicos, no nos resistimos a expresar nuestra satisfacción que en esta semana han recibido dos artistas muy vinculados a la Escuela de Artes Plásticas Arturo Michelena: Ramón Belisario (profesor) que recibió una de las bolsas de trabajo en el Salón Avellán que se presenta en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, y Simón Guédez, quien recibió el primer premio del Salón de la Base Naval, que se presenta en Puerto Cabello.

RADIO:

Radio Rumbos: 6 a.m. Venezuela es Bellísima, programa de Reinaldo Espinoza Hernández, en el cual se destaca lo mejor de nuestra música folklórica.

Radio Latina: 8 a.m. Concierto en Radio Latina, música culta seleccionada y comentada por Santiago Sánchez González. A las seis de la tarde Wilmer Rafael Hernández, dedicará su escuchado espacio Grandes Artistas, Grandes Éxitos a Kene Rogers.

Radio Satélite: 6 a 8 a.m. El Color de un pueblo, interesante programa con música y diversos aspectos de nuestro país que lleva con acierto Antonio José Rivas (Cantaclaro). 8 a.m. Concierto en Domingo, música clásica escogida y comentada por Walter Parra. 9 a.m. Horizonte, programa dedicado a los niños y recomendable a los adultos por su carácter didáctico. A las siete de la noche Haydée Cadet presentará su programa estelar El Sonido del Jazz.

EXPOSICIONES:

BRAULIO SALAZAR: el maestro de la pintura en Valencia presenta sus últimas investigaciones plásticas en una singular muestra plena de hallazgos. Ateneo de Valencia. Abierto de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

COLECTIVA DE JÓVENES ARTISTAS CARABOBEÑOS. Esta muestra debe marcar pauta para que la directiva del Hípico sea más rigurosa en la aceptación de sus expositores. Muy buena la muestra. A no faltar. Club Hípico Carabobo, Guaparo. Abierto todo el día.

EXPOSICIÓN DE FIN DE CURSOS DE LA ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS ARTURO MICHELENA. Ver nuestro comentario anterior. Calle Libertad, entre Soublette y Carabobo.

TEATRO:

El Escorial, obra de Michell Ghelderdde, dirigida por Jorge Godoy e interpretada por Víctor Cadet, Manuel Gauna, Isidro Brachita y José Palma, se presenta esta tarde a las seis en la Escuela de Teatro Ramón Zapata. Plaza Sucre. Entrada gratis.