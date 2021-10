Hoy y Después en Valencia

Domingo 23 de septiembre de 1979

El martes 18 de este mes se cumplieron 25 años del fallecimiento de Armando Reverón quizás el pintor más genial y más auténtico que ha nacido en nuestro país. Este motivo, y el de haberse cumplido nueve años de su nacimiento ha originado la declaración del Año Reveroniano y la presencia de dos exposiciones monumentales en el Museo de Arte Contemporáneo y la Galería de Arte Nacional, de Caracas.

Aquí en Valencia, donde Reverón vivió en sus primeros años la Comisión de Artes Plásticas del Ateneo ha acordado dedicar en su honor el XXXVII Salón de Artes Plásticas Arturo Michelena. Para ello serán mostrados en la confrontación algunos cuadros de Reverón que existen en las colecciones privadas de Valencia como la de Harry Sasson, Luis Enrique Torres Agusdo y Luis Eduardo Chávez. Ojalá se logre esta valiosa colaboración que dará un gran realce a la confrontación artística más importante que se realiza, anualmente, en el interior del país.

La crítica especializada y la prensa de Caracas han dado amplia información sobre el Año Reveroniano. Arte y Espectáculos se suma hoy al acontecimiento, publicando un interesante trabajo del acreditado crítico Roberto Montero Castro, incluido en la edición de “El Universal”, del pasado 18 de septiembre.

Incluimos además un trabajo sobre el pintor austríaco Eugene Biel, quien vivió en esta ciudad, al igual que Reverón, traducido por el poeta Eugenio Montejo, gesto que sabemos agradecer.

RADIO:

Radio Rumbos: 6 a.m. Venezuela es Bellísima, programa de Reinaldo Espinoza Hernández, en el cual se difunde lo mejor de nuestro folklore.

Radio Latina: 8 a.m. Concierto en Radio Latina, música culta seleccionada y comentada por Santiago Sánchez González. A las seis de la tarde Wilmer Rafael Hernández dedicará su espectacular programa Grandes Artistas, Grandes Éxitos a explicarnos a los profanos que quiere decir ese fenómeno que ahora llaman Disc Music. Para los pures y para los chamos es bien… Eso!

Radio Satélite: 6 a 8 a.m. El Color de un Pueblo interesante programa de divulgación de nuestro folklore que dirige con acierto Antonio José Rivas, Cantaclaro. 8 a.m. Concierto en Domingo, música universal seleccionada y comentada por Walter Parra. 9 a.m. Horizonte espacio dedicado a los niños y recomendable a los adultos por su carácter didáctico. A las siete de la noche Haydée Cadet presentará su programa estelar El Sonido del Jazz.

EXPOSICIONES

Roberto Matta uno de los maestros geniales de la pintura latinoamericana, cuya parte de su obra gráfica puede ser admirada en el Centroarte El Parque. Plaza El Viñedo. De 4 a 8 de la noche. A no perderse una de las muestras más importantes del año, en esta ciudad industrial. Un buen inicio a la reentrada.

JOSÉ ALDEMAR DELGADO expone paisajes en el Colegio de Abogados, en Guaparo.

P.D. La obra teatral Karol, será representada esta tarde a las 6 p.m. en el auditorio de la escuela de teatro “Ramón Zapata”, bajo la dirección de Elio Arangú.

De la cartelera cinematográfica recomendamos Expreso de Media Noche, en Cinecar. No hay más nada que valga la pena.