Hoy y Después en Valencia

Domingo 30 de septiembre de 1979

Como un acto de mala fe ha sido interpretada, en los medios artísticos de Valencia, la declaración dada a El Nacional de Caracas, por el señor Perán Erminy, según la cual unos dibujos de Armando Reverón, prestados por Florelia Mariño para una exposición organizada por Fundarte en Caracas, son falsos y atribuidos a Juanita, la mujer del deslumbrante pintor.

Con tal declaración se ha tratado de perjudicar el prestigio de una de las galeristas más serias y conocedoras de nuestro movimiento artístico, como lo reconoció días después el propio señor Erminy, porque pareciera que Florelia es tan ingenua que adquirió, creyendo que eran de un excelente dibujante como Reverón, unos dibujos que habían sido realizados por alguien que no tenía el menor conocimiento de lo que era una obra artística como la señora Juanita Ríos.

Pero al asunto no es así, Florelia Mariño tiene desde hace muchos años unos dibujos de Reverón, autenticados por especialistas. Nunca había querido mostrarlos en público hasta cuando Juan Calzadilla, de reconocida solvencia intelectual pidió se los prestaran para incluirlos en una exposición que su señora estaba organizando para la sala de Fundarte, en Caracas, con motivo de estarse celebrando el año reveroniano.

Florelia presto los dibujos por tratarse de que Juan Calzadilla es muy amigo suyo y ha sido uno de los críticos que aseguran que indudablemente, son obra de Armando Reverón, y que inclusive hay que catalogar; pero parece que entre Calzadilla y Erminy hay un pleito de críticos, y como se trata de una obra proveniente del interior, que aparentemente no tiene dolientes en Caracas, hubo la oportunidad para poner en entredicho el conocimiento artístico de uno de los enemigos. Ese es todo el paquete.

RADIO:

Radio Rumbos: 6 a.m. Venezuela es Bellísima, programa de Reinaldo Espinoza Hernández en el cual se difunde lo mejor de nuestro folklore

Radio Latina: 9 a m. Concierto en Radio Latina, música culta seleccionada y comentada por Santiago Sánchez González. A las seis de la tarde en su escuchado espacio Grandes Artistas, Grandes Éxitos, Wilmer Rafael Hernández inicia un ciclo para recordarnos los más exitosos temas de películas sazonados con comentarios cinematográficos.

Radio Satélite: 6 a 8 a.m. El Color de un Pueblo, interesante programa de divulgación de nuestro folklore que dirige con acierto Antonio José Ribas, Cantaclaro. 8 a.m. Concierto en Domingo, música universal seleccionada y comentada por Walter Parra. 9 a.m. Horizontes, espacio dedicado a los niños y recomendable a los adultos por su carácter didáctico. A las siete de la noche Haydée Cadet presentará su programa estelar El Sonido del Jazz.

EXPOSICIONES:

De Roberto Matta, uno de los grandes maestros de la pintura latinoamericana de este siglo, se están exhibiendo varias obras verdaderamente fascinantes, por el color y la composición. Centro arte El Parque. Plaza de El Viñedo. De 4 a 8 p.m.

ALIRIO ECHEVERRÍA, este pintor, muy estimado en Barquisimeto presenta una serie de cuadros realizados con una combinación de oleos y acrílicos, cuyo tema central es la soledad y la deformación del hombre, por la contaminación ambiental. Es una muestra interesante. Colegio de Ingenieros Guaparo, abierto todo el día.

ÚLTIMA FUNCIÓN: esta tarde a las seis tendrá lugar la última representación de la obra Karol, dirigida por Elio Arangú, que ha sido todo un éxito. Escuela de teatro Ramón Zapata, frente a la plaza Sucre.