Hoy y Después en Valencia

Domingo 22 de enero de 1978

La ciudad y su ambiente cultural continúan durmiendo su apacible sueño. Aquí no hay donde ir en estos días. Que quede esta queja como un testimonio para los años futuros. Cuando nuestros sucesores busquen en los archivos sobre el quehacer artístico de esta villa industrial, que se aproxima al millón de habitantes, faltando poco para el año dos mil.

Parece increíble que la Dirección de Cultura de una universidad acreditada, como es la de Carabobo, permanezca, como bien la definió doña Aura Sagarzazu de Jiménez, como una institución clandestina. ¿Qué está haciendo? ¿Hacia dónde se proyecta? ¿En qué se está invirtiendo su presupuesto aparte de la burocracia? No queremos entrar en polémicas con persona alguna en particular. Esta página, que está abierta para informar de la actividad cultural de la ciudad, verja con agrado que se les respondan las interrogantes anteriores pues ningún medio de comunicación colectiva ha dado cuenta de la actuación del organismo que debe orientar la actividad cultural de nuestra universidad.

Otra preocupación, para quienes estamos pendientes del quehacer artístico en la región, es la crisis por la cual vuelve a pasar el Ateneo de Valencia. Resulta que la directiva llamó a lecciones y para ello fue abierto el período de inscripción de planchas. Hasta pocas horas antes de cerrarse el proceso (cuando esto redactamos) no había sido presentado ningún equipo pues al parecer no se ha encontrado una dama, con condiciones, que quiera encargarse del importante cargo al cual hay que dedicarle tiempo y sacrificios ad-honorem. En un principio el cargo le fue propuesto a nuestra colega Alecia Franco de Ortega, pero ella no quiso comprometerse. Luego, casi a ruegos, se le pidió la aceptación a Cristina Araujo y tampoco quiso, para pesar de todos cuantos admiramos sus cualidades de artista. Últimamente se ha hablado de Alicia Oliveros de Invernati, quien podría ser la solución ya que ella es una dama culta y preocupada por la actividad cultural, pero a estas alturas no podemos adelantar cuáles han sido los resultados de las conversaciones y de los arreglos.

RADIO NACIONAL (Canal ligero 1.050) Este bodrio del gobierno continúa de mal en peor. Es la auténtica Rocola Nacional, pero como en cada uno de esos aparatos siempre hay algo que escuchar, nos vamos a permitir sugerirles que dediquen su atención a los siguientes espacios de hoy: 8 a. m. Imagen y Color de Venezuela, música criolla, anécdotas y datos geográficos de nuestro país. 12 p. m. Tesoros del Archivo: interesante programa en el cual pueden ser escuchadas grabaciones desconocidas o raras de obras maestras de la música. 1 p. m. Itinerario: comentarios sobre poesía y literatura a cargo de Víctor Salazar. 6 p. m. Aula Magna: espacio dedicado a transmitir en diferido los grandes espectáculos musicales presentados en ese auditorio de la U.C.V.

RADIO LATINA 8 a. m. Concierto en Radio Latina. Música clásica comentada y seleccionada por Santiago Sánchez González. 12 p. m. Cositas, espacio de música moderna y variados comentarios a cargo de Danilo Bautista. 7 p. m. Hecho en Venezuela: música del país y comentarios de la actualidad cultural a cargo de Alfonso Navas Martínez.

RADIO SATÉLITE 9 a. m. Horizonte: programa de mucho interés y originalidad a los niños. 7 p. m. El Sonido del Jazz: espacio dirigido y comentado por Haydée Cadet, sobre ese tipo de música norteamericana.

RADIO IMPACTO. De 6 a 8 a. m. Fantasías Dominicales: música culta seleccionada y comentada por Armando Olavarría Iturriza.

RADIO MÍA De 6 a 8 a.m. Mensaje y Proyección del Cantar Venezolano un espacio único de gran profundidad y amenidad para dar a conocer lo mejor de nuestra música criolla. Es un programa producido y comentado por el veterano José Manuel González (ver la entrevista que hoy le hacemos en esta misma página). Sala de Conciertos CADAFE: programa que incluye obras maestras de diferentes periodos de la música culta, a cargo del profesor Federico Núñez Corona. El espacio tiene una sección (al final) dedicada a la música culta y popular de Venezuela.

P.D. La cartelera cinematográfica continúa pésima no hay nada que recomendar a quienes gustan del buen cine.