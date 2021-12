Hoy y Después en Valencia

Domingo 13 de enero de 1980

Nuestro estimado amigo Armando Celli, presidente del Concejo Municipal de Valencia tuvo para con nosotros un gusto que nos emocionó profundamente, como fue el designarnos, por oficio, Comisionado especial para la organización de una Bienal Internacional de Arte. El gesto nos enorgullece pero no podíamos aceptar este encargo aunque éste sea uno de nuestros anhelados sueños en esta ciudad que hemos adoptado como la nuestra.

¿Por qué no aceptamos la responsabilidad? Hemos tenido la oportunidad de asistir a las bienales de Paris, Venecia y Kessel que es la confrontación artística, a nivel de la plástica más importante que se hace en el mundo. Allí hemos observado que el arte de nuestros días no solamente son cuadros que se pegan a una pared, sino que hay una serie de investigaciones y planteamientos que han ido desde presentar un cuarto lleno de basura, hasta animales en vivo haciendo el amor con aparatos mecánicos; algo que entre nosotros sería considerado como aberraciones. Ahora bien si se hace una bienal y se invita a artistas que participan en los eventos que hemos mencionado, hay que aceptarle y respetarles sus envíos. ¿Pero dónde vamos nosotros a presentárselos? Cómo podemos estar pensando en estar haciendo invitaciones a artistas consagrados en el mundo, cuando en 37 años no hemos sido capaces de reunir esfuerzos para lograr un espacio digno para el Ateneo de Valencia, donde puedan participar, con libertad, los artistas venezolanos, especialmente los jóvenes?

¿Cómo vamos a estar pensando en bienales internacionales, cuando el patrimonio artístico del Ateneo, consiste en una importantísima colección de pintura venezolana, reunida durante 37 años se está deteriorando inmisericordemente en un cuartucho?

¿Cómo vamos a estar pensando en invertir una millonada por el solo hecho de que digan que tenemos bienales de arte, cuando el Teatro Municipal fue derribado a mandarriazo limpio, hace cuatro años y todavía no hay esperanza de que sea reconstruido nuevamente?

No, estimado amigo Armando, yo reconozco todas las buenas intenciones que usted, como valenciano, tiene para nuestra ciudad, y que va a hacer mucho por ella; pero primero tenemos que arreglar la casa por dentro para recibir a los huéspedes. Ojala que esta, nuestra posición, no sea interpretada como la de un provinciano.

PD. Se nos olvidó decir que el Museo de Arte Contemporáneo del paseo Cabriales, no será inaugurado este año, como prometió el gobernador, por errores de cálculo en la construcción del edificio, y han surgido problemas los cuales se les busca urgencia solución.