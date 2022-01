Hoy y Después en Valencia

Domingo 10 de febrero de 1980

A raíz de nuestro comentario de la semana pasada en torno al casi abandono de la remodelación del teatro municipal del Ministerio de Desarrollo Urbano se nos ha comunicado, que ese despacho mantiene mucho interés en concluir la obra, y que en la convención de gobernadores a celebrarse a fines de mes en esta ciudad se harán anuncios importantes sobre el particular.

La información es al menos una esperanza, que fuera mucho más halagadora si alguien informara cuál será la suerte del Museo de la Cultura (que no debe llamarse así, por ser la exageración más grande del mundo) cuya construcción permanece abandonada y posiblemente deteriorada en sus estructuras.

Extraoficialmente se nos ha informado que el gobierno no encuentra que hacer con ese elefante blanco porque los cálculos de la construcción de la obra no están en relación con lo especificado en el proyecto original por el arquitecto Jorge Castillo, quien se opone a que se haga cualquier modificación. Aclaramos que no sabemos si esto es cierto, pero las autoridades deben informar que es lo que verdaderamente ha pasado.

Lo que sí sabe con seguridad según lo declarado por el procurador del estado Alejandro Sue Machado es que el ingeniero Luis Arturo Correa cobró 240 mil bolívares por inspeccionar esa obra, dinero que ahora demanda la Contraloría del Estado, por considerar que fueron pagados ilícitamente, a lo cual se opone el Dr. José Rodríguez U. juez superior en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo, por considerar que las gestiones que se hicieron no se ajustan a la ley. En Valencia, hay muchas cosas que merecen explicación

RADIO:

Radio Rumbos: 6 a 8 a.m. Venezuela es Bellísima, programa de Reinaldo Espinoza Hernández en el cual se difunde lo mejor de nuestro folklore.

Radio Latina: 6 a 8 a.m. Hecho en Venezuela, programa de Alfonso Navas Martínez, en el cual el país es la estrella por sus paisajes, sus costumbres y su música. 8 a.m. Concierto en Radio Latina, música culta seleccionada y comentada por Santiago Sánchez González. A las seis de tarde Wilmer Rafael Hernández, en su escuchado programa Grandes Artistas, Grandes Éxitos hará un análisis de lo que es el disco música y su futuro.

Radio Satélite: 6 a 8 a.m. El Color de un Pueblo, interesante programa de divulgación de nuestro folklore, que dirige y anima con acierto Antonio José Rivas, Cantaclaro. 9 a.m. Horizonte, espacio dedicado a los niños y recomendable a los adultos por su carácter didáctico. A las siete de la noche Haydée Cadet presenta su programa estelar El Sonido del Jazz.

Radio Impacto: Por los Caminos de Venezuela, un programa de estilo venezolanista animado por Ángel Graterol, de 6 a 8 de la noche.

EXPOSICIONES:

JUAN CALZADILLA, el excelente crítico de arte nos sorprende con una serie de admirables dibujos, que ponen de manifiesto, una vez más, su admirable sentido de la colectividad. Centroarte El Parque, plaza El Viñedo. De 4 a 8 p.m. con excepción del lunes.

ZAPATA, el popular caricaturista de El Nacional hace gala nuevamente de sus profundos conocimientos del dibujo, en una muestra toda llena de interés. Galería del Teatro de la Campana, Avenida Díaz Moreno, entre Cedeño y Arismendi.

LOS PINTORES LARENSES: Trino Orozco, José Requena, Che María Jiménez, Crisógina Araujo, Luis José González, Ramón Chirino y Amando Villalba, muestran sus obras en el Colegio de Abogados, con el patrocinio de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado.