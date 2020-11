Hoy y Después en Valencia

Domingo 05 de febrero de 1978

Todavía no podemos informar del inicio de la actividad de difusión cultural en la ciudad, por cuanto el letargo ha de continuar unos días más a causa del Carnaval, tradición ésta que el gobierno nacional se empeña en erradicar sin conseguirlo, puesto que son sus más altos funcionarios los primeros en cogerse el atractivo puente. Ya veremos como las oficinas públicas estarán solitarias el lunes y el viernes, no obstante, el decreto del gobernador declarando como laborables dichos días.

Durante esta semana han sido intensificados los trabajos de transformación del teatro Municipal, cuyo monto asciende a la bicoca de 14 millones de bolívares, según el cartel oficial colocado frente al edificio. Una inversión tan alta fue necesaria porque inconsultamente el teatro fue destruido en su interior y ahora hay que reconstruir. Indudablemente que en este asunto hay cosas raras, que algún día han de quedar aclaradas. El criterio de quienes no tienen “intereses” en el “affaire” es que con cuatro millones se hubiese hecho la reparación que el querido edificio reclamaba y con los otros diez se hubiese dotado a la ciudad de una sala más moderna y con mayor capacidad. En fin, estas son cosas de las improvisaciones y de tantos “sabios” que tenemos.

Pasemos a otros menesteres. Después del Carnaval el Centroarte El Parque iniciará sus exposiciones con una muestra del pintor Juan Mendoza. No conocemos su obra porque el artista llevaba largo tiempo residenciado en Estados Unidos, pero, se nos asegura, que es de alta calidad plástica.

Por su parte la Galería de Arte de la Universidad de Carabobo (edificio don Pelayo, planta baja, calle Montesdeoca), anuncia para el miércoles 8 una muestra de dibujos titulada La Figura por 14 Artistas. Participan en ella Jacobo Borges, Omar Carreño, Humberto Jaimes Sánchez, Héctor Poleo, Braulio Salazar, Cornelio Zitman, Luis Guevara Moreno, Oswaldo Vigas, Edmundo Vargas, Ramón Belisario, Maricarmen Pérez, La Rosa, Irene kresz y José Valdemar.

RADIO

Canal ligero de la Radio Nacional (1050) algo va mejorando en la programación de la emisora y hay que reconocerle que ahora tiene más audiencia, pues la hemos escuchado hasta en los autobuses, lo cual era rarísimo. Este domingo recomendamos los siguientes espacios: 8:45 a.m. Grandes Maestros del Teclado. 9:45 a.m. Galería de Arte. 10 a.m. Tesoros del Archivo, un programa en el cual pueden ser escuchadas obras maestras de la música contenidas en grabaciones difíciles de conseguir. 4:30 pm. Grandes intérpretes de la música. 7:30 p.m. La Semana Coral y 9.30 p.m. Cantos y Danzas del Mundo.

Radio Latina: 8 a.m. Concierto en Radio Latina, música clásica seleccionada y comentada por Santiago Sánchez González. 10 a.m. Grandes Éxitos Grandes Artistas, dedicado hoy a Stevie Wonder. 7 p.m. Cositas, un espacio de música y comentarios agradables a cargo de Danilo Bautista. El espacio tiene ahora un nuevo horario debido a que “Hecho en Venezuela” ha sido suspendido temporalmente al igual que Génesis, que dirigía Rodolfo Pereira.

Radio Satélite: 9 a.m. Horizonte programa de mucho interés y originalidad dedicado a los niños. Hoy, como el domingo anterior, le será rendido un homenaje al gran intelectual y patriota cubano José Martí. 7 p.m. El Sonido del Jazz, programa dirigido y comentado por Haydée Cadet. Hoy serán transmitidas piezas musicales interpretadas por la orquesta, del director inglés Ted Heath.

Radio Mía De 6 a 8 p.m. Mensaje y Proyección del Cantor Venezolano, un espacio único y ameno para dar a conocer lo mejor de nuestra música criolla producido y comentado por el veterano José Manuel González Palacios. 9 a 11 p.m. Sala de Conciertos Cadafe, programa en el cual el profesor Federico Núñez Corona, selecciona y comenta obras musicales de diferentes periodos, incluyendo música culta y popular de Venezuela.

Radio Impacto: de 6 a 8 p.m. Fantasías Dominicales, música culta comentada y seleccionada por Armando Olavarría Iturriza.

VARIOS

CASA DE LOS CELIS, una de las más bellas casonas del periodo colonial, que ha sido fielmente restaurada y en la cual pueden ser admirados objetos y piezas pictóricas de interés. Calle Soublette, cruce con Girardot.

ACUARIO DE VALENCIA: Un espectáculo de vida y colorido protagonizado por la más variada representación de los peces que abundan en nuestras lagunas y ríos. Antigua Caja de Agua, al final de la Navas Spínola. Abierto desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los días menos el lunes. Hay servicio de bar y restaurant a precios aceptables.