Hoy y Después en Valencia

Domingo 24 de febrero de 1980

El Ateneo de Valencia tiene nueva Junta directiva. La preside Tibisay Useche de Trinchero, acompañada de Daniel La Barca vicepresidente; Alecia Castillo secretaria; William Thorgood, tesorero; Alecia Franco de Ortega, secretaria de relaciones públicas, y como vocales Alicia Oliveros López, Alfredo Fermín, Laura Antillano y Luis Enrique Torees Agudo. Como suplentes están Braulio Salazar y Salvador Feo La Cruz.

Esta nueva directiva tiene una gran responsabilidad porque no solamente le toca continuar fortaleciendo el prestigio de sus dos eventos fundamentales como son el Salón de Artes Plásticas Arturo Michelena y el Bienal de Literatura José Rafael Pocaterra, cuya edición de este año se anuncia como una de las más brillantes y concurridas de su historia. Hay algo que es fundamental y que no puede seguir siendo visto tan deportivamente y esta debe ser la primera prioridad de las nuevas autoridades del Ateneo: es necesario buscar, a como de lugar, el acondicionamiento de una sala donde mantener la colección de obras pictóricas que tiene la institución, para que al menos, si no se puede exhibir no continúe deteriorándose.

Como se ha repetido hasta la saciedad la colección del Salón Michelena, que es una de las más importantes para el conocimiento de la pintura venezolana de los últimos 40 años permanece arrumada en un cuarto del Ateneo, porque esta institución no tiene donde exhibirla. Allí se está deteriorando y a ninguna autoridad de la ciudad parece importarle algo esta situación. Imagínense que el cuadro de Alfredo Manesier, que ganó la Bienal Internacional de Arte de 1955, promovida con motivo del cuatricentenario de la ciudad, y que no está arrumado sino colgado en la secretaría del Ateneo está cuarteándose y desconchándose. Ante esta situación uno se pregunta: ¿Dónde está el valencianismo de esos que dicen querer tanto a la ciudad?

RADIO:

Radio Rumbos: 6 a 8 a.m. Venezuela Bellísima, programa de Reinaldo Espinoza Hernández en el cual se difunde lo mejor de nuestro folklore.

Radio Latina: 6 a 8 a.m. Hecho en Venezuela, programa de Alfonso Navas Martínez, en el cual el país es la estrella por sus paisajes, sus costumbres y su música. 8 a.m. Concierto en Radio Latina, música culta seleccionada y comentada por Santiago Sánchez González. A las seis de la tarde Wilmer Rafael Hernández en su escuchado programa Grandes Artistas, Grandes Éxitos concluirá la serie de éxitos millonarios con canciones en español interpretadas por Joan Manuel Serrat, Armando Manzanero, Mercedes Sosa, la Gran Fogata y otros.

Radio Satélite: 6 a 8 a.m. El Color de un Pueblo, interesante programa de divulgación de nuestro folklore, que dirige y anima Antonio José Rivas, Cantaclaro. 9 a.m. Horizonte, espacio dedicado a los niños y recomendable a los adultos por su carácter didáctico. A las siete de la noche Haydée Cadet presentará su programa estelar El Sonido del Jazz.

Radio Impacto: Surcos de Venezuela, un programa de estilo venezolanista, animado por Ángel Graterol.

MÚSICA: El Lieder Trio Belga, integrado por Jacqueline Sternotte, soprano, Walter Boeeynkes, clarinete y Serge Bemant, piano, se presenta esta tarde a las seis en el auditorio de la Escuela Agronómica Salesiana. El programa incluye obras de Debussy, Mayerbeer, von Weber y Schubert.