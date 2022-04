Hoy y Después en Valencia

Domingo 08 de junio de 1980

Cuando uno, en esta ciudad en la que casi no hay nada que ver, le estaba tomando cariño al auditorio del antiguo hospital siquiátrico de Bárbula resulta que unos comerciantes han conseguido presentar allí el horrendo espectáculo de la compañía de Guillermo González, que a través de una engañosa campaña publicitaria nos viene a presentar un bodrio llamado «La Sopera», un espectáculo de mal gusto, y a precios como si se tratara de algo digno de la Scala de Milán.

Las personas que nos preocupamos por el arte en Valencia llamamos responsablemente la atención del público para que se abstengan de caer en estos engaños que denigran del teatro y cuestionamos a las autoridades de la Universidad de Carabobo por haber permitido que en uno de sus espacios físicos se haya permitido engañar a la colectividad valenciana, diciéndole que tal esperpento ha sido aclamado por públicos como los de Madrid y Paris. Es cierto que ello ha podido suceder pero no con una compañía tan pacata y de tan mal gusto como la que nos han traído de contrabando para acá». Fuera de aquí quienes crean que el público de Valencia puede ser engañado. Si los empresarios quieren hacer dinero que traigan buenos espectáculos. De lo contrario los periodistas que nos consideramos honestos no podemos más que estar atentos para denunciar casos como los de La Sopera, que no queremos seguir atacando porque en otras oportunidades seremos más implacables.

Una nota amable es que se nos anuncia que a final de año estará listo el teatro Municipal luego de cuatro años de innecesarias remodelaciones. Ojala que cuando vuelva a estar a disposición de la gente que vivimos en Valencia sea utilizado para divulgar el arte, y no de espectáculos de mal gusto.

RADIO: Radio Rumbos: 6 a.m. a 8 a.m. Venezuela es bellísima, programa de Reinaldo Espinoza Hernández, en el la cual se destaca lo mejor de nuestra música.

Radio Latina: 6 a 8 a.m. Hecho en Venezuela, espacio producido y comentado por Alfonso Navas Martínez, en el cual el país es la estrella por su música, sus canciones y sus costumbre.

8 a.m. concierto en Radio Latina, música seleccionada y comentada por Santiago Sánchez González. A las seis de la tarde Wilmer Rafael Hernández nos hará escuchar uno de sus Grandes Artistas, Grandes Éxitos.

PINTURA

Eugene Biel una muestra sorprendente de uno de los pilares del arte contemporáneo, que vivió aquí en Valencia desapercibidamente, y hoy su obra es disputada por los grandes museos.

Sala de Exposiciones de la Universidad de Carabobo, situada en la plaza de la urbanización Prebo.

SEGRELLES: Un pintor español de paso por Venezuela ha traído al Club Hípico de Carabobo, uno de sus paisajes que tanto gustan a las señoras para colocar en sus salas, como recuerdo de una pintura del siglo pasado.

EDGAR PÉREZ joven artista que con disciplina y responsabilidad artística ha consolidado un estilo muy particular en su obra Alianza Francesa, situada cerca de la PTJ.

A NO DEJAR DE ESCUCHAR el sonido del jazz a las siete de la noche, programa estelar de Haydée Cadet por Radio Satélite.