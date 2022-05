Hoy y Después en Valencia

Domingo 03 de agosto de 1980

Si bien es cierto que las medidas adoptadas por el actual gobierno para tratar de adecentar la televisión venezolana son más positivas que negativas, por los momentos no se puede afirmar que se le está viendo el queso a la tostada, como diría el señor presidente.

A nuestro juicio la programación no ha mejorado considerablemente, los culebrones con guiones de figuras respetables del teatro venezolano no distan mucho de parecerse a los que hicieron en otras épocas Félix B. Caignet y Delia Fiallo, y los enlatados continúan como siempre. Es posible que este panorama cambie con el tiempo, pero lo que no podemos comprender es como un gobierno socialcristiano permita que el canal del Estado dedique un precioso espacio, los días lunes en la noche para la presentación de deprimentes espectáculos de boxeo, «a full color», organizado por el grupo mafioso que domina este deporte en el país.

Lo del lunes pasado fue algo grotesco con la transmisión de la pelea entre Rafael Oronó y Willie Jensen. Allí hubo hasta irrespeto a los símbolos patrios. No sabemos porque es necesario exhibir nuestra Bandera Nacional y tocar el Himno Nacional cuando va a iniciarse un acto de tan poca significación para la patria. En esta oportunidad los dos púgiles casi bailaron al compás del himno, que fue interpretado cursimente por Almenar Otero.

Uno se pregunta entonces si el gobierno nacional está tan interesado en divulgar la cultura en el país por qué no dedica también espacios para divulgar entre el gran público los grandes espectáculos que se presentan en Caracas o en el interior. La orquesta Sinfónica Venezuela está cumpliendo 50 años de su fundación, la Fundación Teresa Carreño está presentando el Lago de los Cisnes, las orquestas juveniles están ofreciendo conciertos extraordinarios, el festival de teatro penitenciario fue todo un acontecimiento, los museos caraqueños han mostrado en todo su esplendor la obra de Manuel Cabré y el canal del Estado no se ha preocupado por dar a conocer estos eventos ni siquiera en sus noticieros. Entonces dónde está la sinceridad.

RADIO:

Radio Rumbos: 6 a 8 a.m. Venezuela es Bellísima, programa de Reinaldo Espinoza Hernández en el cual se destaca lo mejor del país.

Radio Latina: 6 a 8 a.m. en Venezuela, espacio producido y comentado por Alfonso Navas Martínez en el cual el país es la estrella por su música y sus costumbres. A las ocho de la mañana Concierto en Radio Latina, obsequio de exquisitos fragmentos musicales que nos ofrece todos los domingos don Santiago Sánchez González. El de hoy estará dedicado a Bach, en la primera parte. A las seis de la tarde Wilmer Rafael Hernández, en su escuchado espacio Grandes Artistas Grandes Éxitos nos dará a conocer los éxitos musicales de Nicolete Larson una joven cantante norteamericana de ritmos folk y rock, que verdaderamente se las trae.

Y no dejen de escuchar también por Latina, el excelente programa producido y narrado por Víctor Cadet El Artista y el Evento, en donde en forma amena se nos explica la obra de los Ganadores del Premio Arturo Michelena, en el Salón del mismo nombre De lunes a viernes a la una del mediodía y los sábados y los domingos a las 5:55 de la tarde.

Radio Satélite; De las seis a las ocho de mañana Antonio José Ribas, Cantaclaro, presenta El Color de un Pueblo, espacio de proyección nacionalista. Y a las siete de noche Haydée Cadet tendrá su espacio estelar El Sonido del Jazz

De la cartelera cinematográfica solo se recomienda ir a ver Compañero de Viaje, un aceptable film venezolano en el cine de La Isabelica a las 7.15 y 9.15 p.m.

Los que gustan de toros coleados esta tarde tienen oportunidad de divertirse en la manga del Parque Recreacional Sur.

UNA RECOMENDACIÓN ESPECIAL es para que lleven a sus niños al espectáculo El Cabellito Azul, interpretado por el Grupo La Garabatos, dirigido por Rafael Torres, en el Ateneo de Valencia. La temporada concluye hoy. Habrá funciones a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde: El valor de las entradas es 10 bolívares para niños y 15 para los adultos.