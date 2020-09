La periodista Sebastiana Barráez destaca que existen más de 170 funcionarios de la FANB detenidos por razones políticos. ¿Por qué?

Según la comunicadora, por carecer de partidos políticos. Ellos, no pudieron negociar su respectivo indulto en la lista presentada por Nicolás Maduro este 31 de agosto, advierte.

“Nicolás Maduro no tiene nada que negociar con los militares; los militares no tienen partidos políticos, no tienen defensores políticos a los cuáles él (Nicolás Maduro) debe responder”, declaró para Caraota Digital.

La experta en la fuente militar indicó que el exministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, habría decidido no formar parte de esta lista de políticos indultados este lunes.

“Entiendo que él (Rodríguez Torres) no aceptó, aún cuando algunos miembros de su familia estaban en conversaciones con Felipe Mujica y una representante del MAS (Movimiento Al Socialismo) para que sí lo incluyeran”.

Este lunes, 31 de agosto, Maduro otorgó un indulto masivo para opositores perseguidos y apresados. Entre los indultados se encuentran: Freddy Guevara, Mariela Magallanes, Freddy Superlano, José Guerra, Tomás Guanipa, Carlos Lozano, Juan Andrés Mejía, Miguel Pizarro, Simón Calzadilla, Henry Ramos Allup, y Roberto Marrero y más de cien.

Rodríguez, afirmó que esta medida, promovida por Maduro, busca que los problemas de Venezuela se resuelvan de forma interna.

Además, subrayó que los indultados “tienen la oportunidad de participar en las elecciones” fijadas para el 6 de diciembre.

“No hay condicionamiento”, dijo, por lo que se desconocen si los indultados tienen intenciones de participar en tales comicios, que la oposición y la comunidad internacional califican de “fraude electoral”.

Este sorpresivo anunció, se produce luego de lo que fue la medida de casa por cárcel para el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Requesens, el pasado viernes.

Además, este indulto ocurre luego, que Maduro anunció un decreto de decreto presidencial de “reconciliación nacional”.