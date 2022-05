La actriz venezolana Adriana Vázquez comenzó en las artes escénicas con tan solo cinco años, tomando clases de danza, expresión corporal y música en el Ateneo de Carúpano. Continúo sus estudios musicales en el conservatorio Vicente Emilio Sojo en la ciudad de Barquisimeto y a los 16 años se establece a Caracas, donde estudió Danza contemporánea en la Universidad de Las Artes y paralelamente actuaba con el Teatro Nacional Juvenil.

A la edad de 19 años se muda a Toronto, Canadá y es allí donde comienza su carrera profesional tras graduarse con honores de la Escuela de cine de Toronto (Toronto Film School), donde la actriz recibió clases de actuación para teatro, cine y televisión de la mano de grandes maestros en la industria.

Vázquez comenzó a despuntar en su carrera artística, haciendo shows de Teatro en diversos escenarios de la ciudad. A la fecha, Adriana ha formado parte de las producciones teatrales “Said and Meant” en el teatro Helen Gardiner Phelan, “Picasso at the Lapin Agile” con el grupo teatral “East Side Players” entre otros.

Grandes proyectos

La venezolana es conocida por ser la modelo que actúa en el video clip “Mi error” de Eladio Carrión feat. Zion, el cual se grabó en la ciudad de Medellín Colombia. Mas tarde, la venezolana además participó como parte del show “Broadway en Medellín” en la misma ciudad.

Para la comunidad Latina en Toronto, se ha presentado con dos sketches de comedia en los eventos del Profesor Briceño en el Teatro Randolph y del reconocido actor Franklin Virgüez.

Recientemente, la actriz actuó como imagen principal en dos comerciales para importantes marcas que actualmente se encuentran en rotación en toda Norteamérica.

Así mismo, participó en la serie web canadiense “Dream Job” producida por Ethnic Channels en Toronto. También, en tres cortometrajes dirigidos y producidos por ella misma. Uno de estos cortometrajes, “Doors” está disponible en la plataforma digital “Micro9Plus” del conocido actor Venezolano Gabo López.

Para finales del mes de mayo, Adriana Vásquez aparecerá en el quinto episodio de la serie de Televisión “Billy the Kid”, de los creadores de “Vikings” y “Elizabeth”.

Todo esto es tan sólo una muestra de lo que esta talentosa venezolana ha ido creciendo dentro de la industria del entretenimiento en USA. Pronto dará más detalles de los venideros proyectos que la acercan mucho más al éxito internacional.

