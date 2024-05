El Pitazo

El candidato presidencial de la oposición mayoritaria en torno a la Plataforma Unitaria, Edmundo González, está convencido de que la profunda crisis política, social y económica que afecta al ciudadano de a pie impacta de la misma manera en el seno de la Fuerza Armada Nacional. A este estamento dirigió un mensaje en su primer acto de masas, en La Victoria, su ciudad natal en el estado Aragua.

González, un diplomático de carrera de 74 años, afirma que es el contexto de carencias, necesidades, penurias y también de esperanza de los venezolanos, en todos los sectores de la sociedad, lo que le permite imaginar que recibirá las mismas manifestaciones de solidaridad y aceptación de su candidatura de quienes conforman la Fuerza Armada Nacional.

“La familia militar sufre las mismas condiciones de vida que el resto de los venezolanos y eso nos hace pensar que vamos a recibir de ellos las mismas manifestaciones de solidaridad que tiene nuestra candidatura”, destacó González en entrevista con el director de El Pitazo, César Batiz.

El candidato presidencial que, en una campaña atípica, hace dupla con la ganadora de la Primaria, María Corina Machado, sostiene que su visión respecto a la Fuerza Armada se resume en que sus integrantes cumplan con el rol institucional y se ajusten a lo que establece el artículo 328 de la Constitución.

“Que sean garantes de la seguridad de la nación, que nosotros vamos a respetarla”, precisó González.

«Mi cuota de servicio al país»

Como ya lo ha resaltado desde que se conoció su candidatura unitaria, González dice que fue una decisión familiar el hecho de aceptar ser el hombre que quizá lidere el inicio de un proceso de transición y democratización en Venezuela por la vía electoral.

“Después de una discusión interna en casa llegamos a la conclusión de que esa era mi cuota de servicio al país y así lo sostuve, por eso acepté mi nominación. Es una gran responsabilidad, por supuesto, en el estado de Venezuela en este momento. Pero estoy muy dispuesto y entusiasmado por la respuesta de la gente y la necesidad de encontrar una salida a la crisis”, explicó.

Tenemos la voluntad, el empeño, de llevar a buen puerto la recuperación de Venezuela.

–¿Cuáles son las mayores dificultades que ha encontrado en este primer mes de candidatura?

–Todo ha sucedido tan vertiginosamente que no nos ha dado tiempo de analizar fríamente los tropiezos. Todo está desarrollándose, los equipos de trabajo, electoral, técnicos, cada uno trabaja con rigurosidad y entusiasmo, porque cada vez que uno sale a la calle y te encuentras con venezolanos que te estimulan, te alientan a continuar en esta lucha. No nos queda otra opción que seguir adelante dando lo mejor de nuestras capacidades para tratar de darle a Venezuela una salida a esta crisis.

Ese es el propósito que nos inspira y vamos a seguir hasta el 28 de julio, fecha en la que aspiramos a consolidar una victoria importante, tal como ya lo reflejan estudios de opinión.

–¿En algún momento ha dudado o arrepentido de la decisión que tomó?

–En lo absoluto. Cada vez estoy más entusiasta y con el apoyo de numerosas personalidades, amigos, viejos compañeros de trabajo. Todos se han incorporado a mi equipo para este esfuerzo, que es de todos los venezolanos para contribuir a una salida.

Ficha del candidato

— Internacionalista, diplomático, profesor y escritor venezolano.

— Magister en Relaciones Internacionales por la Universidad Americana.

— Egresó de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV.

— Secretario de la Embajada de Venezuela en EE. UU. y embajador en Argelia y Argentina.

— Participó en la incorporación de Venezuela al Mercosur.

— Entre 2013 y 2015 fue el representante internacional de la coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

— Presidente de la Mesa de la Unidad Democrática.

— Candidato presidencial de la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Un resonante triunfo electoral

González, un leal seguidor de la novena Tigres de Aragua, no duda de que si se repite el ambiente que vivió en La Victoria, en su primer acto político de masas en compañía de todos los dirigentes de partidos que integran la Plataforma, el triunfo electoral de la oposición será resonante el 28 de julio.

El embajador, como también suelen llamarlo en las filas de la oposición, quedó cautivado por la reacción de la gente en su ciudad natal. “Es lo que más me estimula a seguir. Próximamente, vamos a ir a otros sitios del país, no son muchos los que visitaré porque es una campaña atípica. Un tiempo muy corto y no tenemos espacio para recorrer todo el país. Pero lo vamos a seguir haciendo”.

Un desafío multidimensional

González advierte sobre lo que califica de desafío gigantesco: Gobernar un país en las condiciones de Venezuela, luego de décadas de conflictividad política y una economía maltrecha, con una diáspora que suma más de 8.000.000 de venezolanos.

“Es un desafío inmenso el que tenemos por delante. Un desafío que abarca las áreas energéticas, la industria petrolera, Pdvsa, la situación financiera. Un país en quiebra, con un alto porcentaje del PIB caído. Es un desafío gigantesco, pero tenemos la voluntad, el empeño y la formación de cuadros para esa tarea y llevar a buen puerto la recuperación de Venezuela”, acotó González.

–¿Lo hará con un chiripero, como el presidente Caldera, de quien usted fue embajador?

–Lo haré con todos los venezolanos de buena voluntad que se quieran incorporar a este esfuerzo de recuperación del país. Lo que suceda el 28 de julio estará avalado por una fuerza electoral vibrante, que no va a dar margen a equívocos

–Ha mencionado el sector petrolero. María Corina Machado plantea la privatización, por ejemplo. Otros proponen la apertura. ¿Qué planea hacer con la industria?

–Es un nudo clave en la recuperación económica de Venezuela y nosotros trataremos de recuperar los mejores cuadros de una industria que fue desmantelada. Incorporarlos al proceso de desarrollo de Venezuela. El tema de la privatización es un asunto que será debatido en un amplio debate nacional, escuchando a todos.

–Respecto a Citgo y las demandas que hay en EE. UU. luego de las nacionalizaciones forzadas de empresas durante las gestiones de Chávez, ¿qué plantea Edmundo González ante la posibilidad de perder Citgo?

–Estamos evaluando esa situación. Hemos conversado con técnicos de la junta directiva ad hoc de Pdvsa; con nuestros asesores legales y muy pendientes de encontrar una solución que respete la soberanía y los intereses de los venezolanos.

–El gobierno de Maduro ha dado concesiones petroleras sin consultar ni siquiera a la Asamblea Nacional oficialista. ¿Usted revocará esas concesiones?

–Nosotros cambiaremos ese estilo y utilizaremos el diálogo para la toma de decisiones. Asumiré el papel de jefe de Estado a la cabeza de las decisiones que se tengan que tomar

«Un diálogo abierto»

Un eventual triunfo de González en la elección presidencial del 28 de julio implicaría que el chavismo-madurismo, si reconoce la derrota y acepta entregar el poder, pasará a ser la principal fuerza política opositora, un hecho que no estará exento de grandes niveles de conflictividad.

En ese contexto, González afirma que todas las fuerzas políticas tendrán cabida en una nueva situación política. “Todos los sectores políticos del país tendrán las oportunidades que establece la Constitución. Vamos por un diálogo abierto con todas las fuerzas para incorporarlas al proceso desde el mismo día en que lleguemos al gobierno”.

–El chavismo-madurismo se irá a la oposición con muchos recursos. Si incentivan protestas, ¿cómo controlará esa situación?, porque deberá tomar decisiones difíciles.

–Tomaremos las decisiones que tengamos que tomar y asumiré el papel de jefe de Estado a la cabeza de esas decisiones. María Corina Machado es un pilar fundamental en este proceso de reinstitucionalización democrática.

Justicia transicional

El candidato presidencial de la Plataforma Unitaria ve un camino o guía en la aplicación de la justicia transicional para las situaciones relacionadas con crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos y una negociación política imprescindible.

“Nosotros buscaremos la aplicación de la justicia transicional para esa y otras muchas situaciones que se nos presenten. Allí está muy claro cuáles son las orientaciones que deben seguirse para la solución de esos temas. Hay ejemplos de muchos casos que se han aplicado en el pasado reciente en otros países que pueden servir de camino y de guía para Venezuela”, precisó.

–¿Por qué el oficialismo debe creer que usted es la persona indicada para negociar con él?

–He sido un servidor público toda mi vida. Tengo una hoja transparente en el servicio público, fui embajador de Venezuela durante cuatro gobiernos distintos. Tengo la preparación y la seriedad para asumir esa responsabilidad.Edmundo González: «La familia militar sufre las mismas condiciones que el resto de los venezolanos».

