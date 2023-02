En reciente presentación el ex presidente interino Juan Guaidó ofreció detalles de su gestión en la parte financiera y donde habló de la suma de 150 millones de dólares que se habrían invertido en ello. Independientemente de las observaciones que al respecto se hagan es obvia una gran falta de explicación sobre las cargas que nos deja en el campo judicial respecto al manejo de los procesos judiciales que le correspondió atender y en lo cual se involucraron sumas muchísimo más altas que eso. VER: https://youtu.be/6OEsQhDXcTk

Una de las más delicadas responsabilidades que asumió el extinguido interinato fue la atención a una gran cantidad de demandas por cobro de millonarias sumas por concepto de daños y perjuicios contra Venezuela por ante el Tribunal de Arbitraje Internacional CIADI, esto como producto de la abusiva política de expropiaciones llevada a cabo por Hugo Chávez.

Los mencionados juicios en parte se tramitaron durante el gobierno de Nicolás Maduro el cual dejó la actividad defensiva en unos funcionarios sin legitimidad para ellopor lo que su trámite está afectado de nulidad pero sin reclamo al respecto como lo he denunciado inútilmente tantas veces.

Cuando asumió Guaidó una de las primeras medidas que tomó dentro del esquema de repartición de cargos entre los partidos dueños de sus actos fue llenar ese espacio nombrando un Procurador“especial” a quien constitucionalmente correspondería ejercer la defensa del país en esos juicios. La primera persona que ocupó ese cargo le tuvo que renunciar debido a la marejada de críticas por su sospechoso mal desempeño. Entonces dentro del mismo esquema del reparto partidista nombró a otra persona para que prosiguiera en esa actividad con idénticas características a las de su antecesor.

La gestión de defensa de los bienes patrimoniales en juego en esos litigios requirió inversión de importantes sumas de dinero sobre todo en contrataciones de bufetes de abogados en Estados Unidos. Nunca ha habido claridad en esas contrataciones y mucho menos en los resultados que han sido catastróficos. No se ha ganado ninguno de esos juicios. En todos hemos sido condenado al pago de grandes sumas que hoy en día están pendientes de ejecución mediante el remate del patrimonio más importante que se tiene en el exterior como es CITGO, nuestra refinería de petróleo radicada en Estados Unidos.

Sumado al desastre de las pésimas defensas que los citados funcionarios del ahora extinguido gobierno interino llevaron a cabo en aquellos procesos tenemos el caso del juicio por el cobro del denominado Bono PDVSA 2020 un papel de otra mil millonaria deuda pública que no obstante haber sido emitido ilícitamente, sin control alguno, y a pesar de así haberlo denunciado y rechazado oficialmente la Asamblea Nacional, luego ésta contradictoriamente aprobó pagarle una millonada por concepto de intereses, hecho sobre el cual al día de hoy persisten graves sospechas de corrupción.

El mencionado Bono que como antes dije fue denunciado oficialmente por el gobierno interino como ilegal y por tanto nulo, de repente, a ese mismo Bono le aprobaron pago de intereses por 71 millones de dólares. De ese extraño y costoso hecho no se ha rendido cuentas.

Ciertamente después la Directiva de CITGO asumió la actitud correcta de demandar la nulidad del Bono pero una primera sentencia de una Corte de New York la rechazó, entre otras razones precisamente por el mencionado pago de intereses. El caso sigue en curso, la apelación logró la nulidad de la mencionada decisión por lo que se espera un nuevo fallo.

Es de señalar que a todas estas no se sabe quiénes son los beneficiarios de dicho Bono, ni si quienes reclaman su pago son verdaderos acreedores. No se ha hecho lo necesario para obtener respuestas a esas decisivas interrogantes cosa que radica en una denuncia ante la Fiscal Federal de New York dadas las implicaciones criminales de la emisión y puesta en circulación de ese Bono fraudulento en esa ciudad -y así lo he pedido muchas veces pública y privadamente- . Pareciera que no les interesa que se revele la identidad de esas personas que esperan cobrar ese Bono.

Por otra parte, sobre esa refinería CITGO pesan varias mil millonarias condenas de pago por los juicios que ilícitamente y sin reclamo alguno se tramitaron ante el CIADI, y donde el gobierno interino a través de sus funcionarios Procuradores que fueron nombrados no bajo criterios de seleccionar a profesionales con las mejores aptitudes si nó dentro de esa nefasta política de repartición de cargos entre los partidos, hasta colaboraron en esos terribles resultados. Sobre eso tampoco se han rendido cuentas.

Por ahora todo este drama está en bajo perfil, pero debe saberse que las mil millonarias condenas que se han producido y que se seguirán produciendo porque todavía hay una gran cantidad de esos procesos en curso, y se seguirán produciendo -repito- tanto por responsabilidad del gobierno de Maduro como por la ineptitud y hasta colaboracionismo de los “Procuradores Especiales” nombrados por Juan Guaidó. Esas condenas están vivas a la espera de su ejecución. Las licencias que emite el gobierno de EEUU solo son suspensiones temporales que en cualquier momento pueden no renovarse. De esa tragedia no se nos han rendido cuentas.

Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3 @DrLeyCRL