La fundadora de la ONG Solidarity Network, Heidi Diquez, se refirió este jueves al caso de Stefany Flores, joven venezolana en Trinidad y Tobago quien fue atacada por tres hombres mientras se disponía a ir a su puesto de trabajo.

Diquez indicó que Flores se encuentra estable, pero que tiene heridas en el rostro y comprometido un ojo.

No puedo decir que haya odio como en otras oportunidades lo ha habido. En esta oportunidad no es así, la comunidad está bien conmovida porque es un ser humano y no le tenía que haber pasado esta situación, detalló en entrevista con Sergio Novelli para VPItv.

Por su parte, dispuso varias cuentas bancarias para que las personas puedan colaborar con la joven de 18 años de edad.

A su vez, la fundadora de esta ONG, hizo un llamado a las autoridades trinitarias, donde alegó que “no es la primera vez que se denuncia que oficiales policiales, de inmigración, están involucrados en hechos criminales de trata de personas, de mujeres venezolanas. Lo que le pasó a esta venezolana será una razón para que haya un llamado más contundente a que haya una preocupación real”, cabe mencionar que uno de los señalados como presunto agresor es un policía de la localidad.

“Vamos a aprovechar esa oportunidad para tratar de unir esfuerzos, de invitar a otros actores, para crear mecanismos con el fin de que los venezolanos aquí no sean perseguidos, que no sean abusados, en condiciones vulnerables como ilegales. Las condiciones políticas no permiten iniciativas de protección porque el gobierno no reconoce que hay una situación que hay que atender con los migrantes venezolanos”, sostuvo.

con información de Sumarium