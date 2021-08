TAREK WILIAM SAAB VA POR LA PRESIDENCIA DEL TSJ

El pasado 21 de junio 2021 Nicolás Maduro anunció una campaña para el adecentamiento del sistema de justicia de Venezuela y encargó para ello a su cónyuge Cilia Flores en compañía de Diosdado Cabello, seguidamente puso plazo de dos meses para que se le presentara un plan de ejecución de esa tarea, plazo que ya está por cumplirse.

I

El anuncio de esa revolución judicial la ha hablado Nicolás Maduro como circunscrita al sistema penal lo cual solo muestra una línea parcializada hacia el perfeccionamiento del sistema represivo del régimen que lo utiliza para sus detenciones arbitrarias, para encarcelamientos eternos sin debido proceso. Nada se dice del sistema de justicia civil y su amplio espectro como por ejemplo lo contencioso administrativo, la rama de familia y menores, los procesos laborales, los derechos civiles a la propiedad privada, la materia inquilinaria, entre otros, cuando la rama judicial de competencia para sus trámites son un desastre que mantienen a la población en una inseguridad absoluta.

II

Desde el mencionado anuncio de Maduro se ha visto a Tarek William Saab (TWS) mostrando una gran actividad publicitaria supuestamente dirigida a la depuración del Ministerio Público, institución que inconstitucionalmente ejerce y con lo cual ha contribuido a su proceso de desnaturalización al servicio de los intereses políticos del régimen llenándola de funcionarios que no cuentan con los requisitos legales, ni académicos, ni de probidad, y que solo son otro instrumento represivo para la práctica de crímenes lesa humanidad y la persecución política y que además constituye una amenaza para la seguridad de las personas. De modo que esa campaña de “adecentamiento de la institución” solo la utiliza para vender la imagen del hombre necesario para ejecutar esa supuesta revolución judicial anunciada por Nicolás Maduro, actividad para la cual quiere mostrar la eficiencia como para llevarla a cabo en los tribunales pero desde la presidencia del TSJ de la que aspira sustituir a Maikel Moreno.

III

En la última de las presentaciones públicas de TWS promocionándose como el propio para liderar esa “revolución judicial” dio cuenta de una batida extraordinaria que -según dijo- tiene sometidos a proceso penal al altísimo número de 270 de sus fiscales, una cantidad que sin duda representa un gran porcentaje del total de los que tiene bajo su mando confirmando así las reiteradas denuncias que se vienen haciendo contra esa fiscalía que comanda.

IV

No es creíble que el gobierno de Maduro vaya a adecentar al sistema judicial pues éste prácticamente no existe, solo quedan unos restos humeantes después de la catástrofe roja que inició el chavismo desde su Asamblea Nacional Constituyente de 1999, y menos creíble aún sería que lo recompusiera Tarek William Saab quien en sus primeras actuaciones como fiscal del régimen mandó a cerrar varios expedientes que se le habían abierto a él mismo por gruesos actos de corrupción de cuando ejerció como gobernador del estado Anzoátegui entre los años 2004 al 2012.

V

LOS EXPEDIENTES CONTRA TAREK WILLIAM SAAB QUE ÉL MISMO MANDÓ A CERRAR POR SOBRESEIMIENTO

El primero de dichos expedientes que le involucraron fue el número 01-F55–0043–08 debido a dos depósitos efectuados por una contratista de Anzoátegui a favor suyo siendo gobernador, caso que se tramitó por la fiscalía 5ª de Anzoátegui. De ese mismo caso se desprendió otro bajo el número 01-F55–0046–08. Un tercer expediente fue numerado DCC-F30–0007–2006 que tramitó la Fiscalía 5ª Nacional por denuncia interpuesta por la Asociación Civil de Defensores Populares de la Nueva República por haber comprometido recursos del patrimonio público de Anzoátegui con 4 empresarios de la entidad. También tenemos al expediente 03-DCC-F5–099–07 abierto por denuncia interpuesta por el presidente del Instituto de Deportes de Anzoátegui Luis Mata por la contratación con sobreprecio del cantante Carlos Vives.

Los citados expedientes fueron mandados a cerrar por Tarek William Saab tan pronto como asumió ese cargo que ahora ostenta, él se auto concedió impunidad a sus corruptelas

DENUNCIAS PREVIAS

Los hechos de corrupción antes mencionados y otros surgieron a la luz pública por una investigación periodística con amplios resultados a la que puede accederse mediante los dos enlaces que a continuación se colocan:

“Los negocios secretos de Tarek William Saab”

https://vertice.news/los-negocios-secretos-de-tarek-william-saab-e70290cd5de0

“Los 110 contratos a dedo de Tarek Wiliam Saab”

De esta publicación copio uno de sus párrafos:

“Un total de 110 contratos de obras públicas aprobadas por el entonces gobernador de Anzoátegui, Tarek William Saab, entre 2005 y 2012, por un valor superior a 200 millones fueron entregados a empresarios que en realidad eran sus propios testaferros, de acuerdo a un dossier de investigación actualmente en poder del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Documentos exclusivos obtenidos por Vértice muestran una trama de concesiones de contratos públicos presuntamente sin licitaciones para favorecer un grupo empresarial que hasta ahora ha sido férreamente protegido por el hoy Fiscal General”.

Pero, después de todo no es que pudiera resultar imposible que el régimen le entregue a Tarek William Saab la misión de revolucionar al sistema judicial pues los desmanes antes anotados mas bien lo califican para ejercer como jefe de esa gran mafia que es lo que al respecto también padece el país.

Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3