En verdad que no hay más, por mucho que uno quiera pensar en el milagro de una solución

distinta, hay que desengañarse. La posibilidad de restablecer la democracia por un

alzamiento militar se descarta, pues esa institución en parte fue destruida en parte mediante una depuración en la que nosotros mismos participamos en aquel estúpido jolgorio de Plaza Altamira. Allí celebrábamos jacarandosamente cada vez que se recibía la noticia de la deserción de soldados institucionalistas de todos sus componentes, rangos y jerarquías que se mudaban a ese lugar dejando sus armas y sus mandos abandonados en el cuartel, aquello nos parecía apoteósico y no nos dábamos cuenta del grave error, estábamos “auto desarmándonos”.

Por otra parte, inermes permitimos la infiltración en el mecanismo electoral que a través de

la empresa Indra y del voto electrónico se instauró el fraude institucionalizado, primero

mediante la empresa Smartmatic y seguidamente otra, la denominada Bitza, a la que se

encargó el software que se aplicaría a las máquinas con las que acabaron con el voto y el

conteo manual que utilizábamos antes, ese que en 1998 dio la victoria a Hugo Chávez quien desde entonces visualizó la conveniencia para su proyecto de pervertir aquel mecanismo.

En agosto de 2004 se realizó el referéndum revocatorio contra Chávez y a tales efectos se

puso en práctica el mecanismo constitucional de control al poder mediante la innovación de

aquellas entonces tan alabadas máquinas con pantallas para el voto táctil que imprime una

papeleta para que el elector la introduzca en una urna, luego al final del proceso quedan dos tipos de actas, una las electrónicas que emiten las máquinas y otras las que firman los

integrantes de las mesas y los testigos. Evidente que éstas últimas son las más confiables,

pero el CNE solo admite legalidad a la de las máquinas ya que tienen la facilidad de

elaborarlas, de manipularlas a su antojo y conveniencia.

El revocatorio contra Chávez fue la primera prueba de fuego del novísimo sistema, a todas

luces fueron manipulados los resultados para darle a éste la victoria. Allí se institucionalizó

el fraude que desde entonces se ha venido utilizando.

Luego el sistema judicial fue infiltrado para asegurar el fraudulento sistema electrónico lo

cual en aquella oportunidad se resumió en la frase “acta mata voto” que tuvo otra grosera

puesta en escena en la competencia entre Nicolás Maduro y Henrique Capriles, que llegado

el momento final de la disputa éste pretendió que la Sala Electoral del TSJ revisara los

resultados cotejando las actas de las máquinas con las actas del papel, el organismo

electoral respondió al tribunal que éstas habían sido incineradas, que solo tenían los

asentados en las primeras. Desde la implantación del mencionado sistema no ha habido en

Venezuela una elección donde se respetase la real voluntad del electorado. Así nunca

volveremos a la democracia.

¿Que nos queda? Tenemos dos alternativas reales, una es la rebelión popular y la otra la salida judicial.

Cada día se viene observando con mas frecuencia y agresividad el reclamo de la gente por

un mínimo de condiciones de vida, la comida, los servicios públicos, lo concerniente a la

salud. Todo es un caos, solo ciertos sectores de la población tiene acceso a esos medios,

pequeñas élites que cuentan con recursos propios, y aún dentro de éstas mas pequeñas aún son las que los tienen honestamente, pues los más, los que lo tienen todo son los que viven del robo, del saqueo a los dineros públicos, de medios ilícitos, de los privilegios que

mantienen los que visten uniformes de altos oficiales de la fuerza armada, o funcionarios

policiales que agravan la situación cebándose en alcabalas y en groseras requisas a los

pequeños negocios que aún subsisten. La gente se está atreviendo en gradual aumento de

agresividad protestataria. Ya en las barriadas populares se están viendo protestas cada vez

más fuertes en la medida en que se les hace peor la posibilidad de subsistir. Eso va en

camino de una rebelión popular en absoluto desafío a la represión.

LAS ALTERNATIVAS

1. Sanciones internacionales. Por sí solo esto no funciona con la suficiente fuerza como

para acabar con el sistema tiránico que sojuzga a Venezuela. Las élites del poder no sufren

por eso, éstas lo siguen teniendo todo, sus neveras se mantienen llenas, se trasladan en

vehículos de lujo debidamente blindados y del mismo modo flotas de aviones para

trasladarse donde les plazca en lugares donde no llegue la DEA ni el FBI; montan casinos y

espectáculos musicales que solo sirven para lavar sus dineros; tienen playas particulares en

las zonas antes reservadas para el cuido ambiental. En fin, tienen una vida cómoda,

placentera, el único inconveniente es el no contar con libertad plena de viajar y disfrutar

para algunos lugares del mundo.

2. La solución electoral, como antes se expuso, eso no les genera riesgos mayores. Para

comenzar no hay actualización del Registro y no harán nada para permitir el voto de los

millones de migrantes huyendo de este desastre. Ellos, además de que pervirtieron el

proceso con el citado sistema electrónico dieron legalidad a usurpadores de las

denominaciones de los partidos políticos legal e históricamente validados, con eso castraron la competencia por el voto opositor. Para disimular, están dispuestos a entregar por esa vía algunas zonas que no les sean vitales y, que cuando les parezca que alguna alcaldía o gobernación les moleste mucho, la intervienen. Además de que con su nueva legislación del fulano “poder popular” tejida con un manojo de leyes aprobadas en su ilegítima Asamblea Nacional les superponen poderes paralelos (Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de los Consejos Comunales y Ley de Las Comunas). De igual forma están las relacionadas “al fortalecimiento del desarrollo de la economía comunal”. Estas son la Ley Orgánica de Planificación Pública Popular, Ley Orgánica de Economía Popular, Ley

Orgánica de Contraloría Social y la Ley Orgánica de Contrataciones Públicas. Con esto

instituyen la absoluta ineficacia de alcaldías y gobernaciones que programa la Constitución,

de modo que no les importaría entregar algunas.

Y si todo ese tinglado de truculento presentare alguna fisura ellos cuentan con el arma final, la sala electoral de su tribunal supremo de justicia con la que hacen maromas increíbles como esa.

Esta alternativa electoral solo es aprovechable como un instrumento para movilizar al

pueblo, para hacerles llegar el mensaje opositor, para organizar comandos de base. Pero si

se pretende utilizarlas para restituir la democracia, o para hacerle creer a la gente que eso es posible, se está contribuyendo al mantenimiento y consolidación de la tiranía.

3. La otra posibilidad, la salida judicial depende de lo que pueda ocurrir con el proceso

ante la Corte Penal Internacional que con sus lentos pasos llegue a sentenciar como

criminales a la élite del poder y se expidan órdenes de captura que obligarían a fuerzas

internacionales a estrecharles aún más el cerco y hasta a ejecutarlas. Eso también está en

camino, solo que el hambre tiene prisa, la libertad tiene prisa, pero no hay más. Maduro no

va a deshacer voluntariamente toda esa infernal maquinaria que desde el CNE y con apoyo

del TSJ y de su poderío policial/militar se impide una verdadera salida electoral. Solo se

ofrecen pedacitos de mejorías tal como la dádiva que se da a un mendigo, y eso a cambio

de que se les afloje el lazo que en el cuello les ha tendido la comunidad internacional.

La apariencia de legalidad de los actos del gobierno descartando la terrible realidad de los

sufrimientos de un pueblo invisibilizando sus males pintan un cuadro de falsedades tratando de venderle al mundo una realidad que no existe. Parafraseando a Andrés Ely Blanco en su poema “Píntame Angelitos negros” lo que se impone es revelar esta verdad, esta tragedia.

Nada se parece mas a esta terrible tragedia que padece el pueblo que el poema de Andrés

Eloy Blanco “Píntame Angelitos Negros” en el cual se denuncia la apariencia que niega una

realidad. Mientras el régimen pinta una imagen de bienestar en el país le pedimos al Fiscal

Karim Khan que pinte el verdadero cuadro, el del holomodor de hambre, de represión, de

torturas, de muerte que clama por justicia, por una salida judicial.



Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3 @DrLeyCRL