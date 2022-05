Gracias al estreno de la súper producción “El hombre del Norte” (The Northman), el género de la Acción Épica está de vuelta, gracias a un relato medieval de la tradición vikinga, donde las grandes batallas están presentes en esta película de Robert Eggers, no solo ello, sino la traición, la venganza, los sueños de libertad y los rituales en base a las creencias y mitología vikinga, un ejemplo, la iniciación al valor de un niño o los momentos sobrenaturales (los llamados sueños premonitorios).

Paralelamente estos seres humanos van viviendo en base a sus anhelos, ambiciones, ira, miedos y decepciones, sin importar sus sentimientos de poder, sea del bien o del mal.

Además, un vikingo buscara dentro de sí, ese sentido de la valentía extrema, sabiendo que puede inducirle a una muerte segura o una victoria plena.

Esto último y más, marca el accionar del protagonista de “El hombre del Norte”, rol a cargo de Alexander Skarsgård, quien da vida a Amleth, quien de niño fue feliz y sabiéndose príncipe al crecer, pero su destino se trastoca violentamente, debiendo huir y a la vez regresar, lo que recuerda a las historias familiares que van desde “Hamlet”, “Beowulf” o el animado “El Rey León”,etc.

Gustavo Velutini Luning

@cinefilo50

El guión de “El Hombre del Norte” está escrito por el polifacético Robert Eggers y por el poeta, novelista, letrista y guionista Sjón, quienes supieron conjugar la leyenda de Amleth con elementos del romanticismo medieval, lo sobrenatural y los mitos nórdicos, surgiendo esta historia, que tiene lugar en Siglo X, cuyo resultado final es la de una cinta salvaje, visceral y sangrienta.

Los guionistas dividieron la historia en tres tiempos centrales.

El film inicia en la mitad de la era vikinga, después de que los escandinavos se expandieran por el Mar del Norte y comenzaran a asentarse en las islas británicas y en el Atlántico norte.

Lugar donde el pequeño protagonista, Amleth, es iniciado a la valentía, con el propósito de heredar el trono de su padre, pero en lugar de ello, será testigo de una sublevación familiar y de un vil asesinato.

En el segundo tiempo, es ver a Amleth en un entorno radicalmente diferente, tras huir y de dejar atrás a su madre. Ahora es un experimentado guerrero, que forma parte de un grupo de incursión vikinga que trabaja en los ríos de Europa del Este, no de forma honesta, sino saqueando e invadiendo tierras.

Por último, este aguerrido personaje de batallas, llega a la costa de un territorio que solo ha sido poblado durante unas pocas décadas, donde la tiranía esta presente, en fin, un lugar donde cualquiera podía empezar una nueva vida, pero esos destinos están liderado por el tío de Amleth, Fjölnir y con él, su madre.

Al llegar al lugar, su venganza cobra fuerza.

Una historia compleja que se inscribe en el género de la epopeya y de lo fantástico, en el subgénero llamado “Cine de Romanos y de Vikingos”, tanto uno como otro han sido trabajado en el cine europeo como en el estadounidense, desde mediados del Siglo XX hasta ahora.

Filmografía Vikinga

La primera gran producción enmarcada en el género vikingo, en llamar la atención fue “The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the Great Sea Serpent” de 1957, que fue dirigida por Roger Corman y escrita por Lawrence L. Goldman.

La acción se centra en un grupo de mujeres vikingas, que al ver que sus esposos no regresan, deciden salir en su búsqueda.

Su travesía está llena de sorpresas y peligros, incluyendo una serpiente marina.

Para finalmente llegar a una isla y ahí descubrir que sus maridos, han sido capturados por una raza de bárbaros esclavistas. Ya hacia el final, estas valientes mujeres lucharan por salvarlos a ellos y a sí mismas. Co-estelarizaron el film Abby Dalton, Susan Cabot, Bradford Jackson y June Kenney

En 1958 se estrenó una producción mas cuidada, titulada “The Vikings”, que reunió a Kirk Douglas, Tony Curtis, Ernest Borgnine, Janet Leigh y Alexander Knox, bajo la dirección de Richard Fleischer.

Una película que habla de rivalidades de fuerza, entre el príncipe Einar (Kirk Douglas) y un antiguo esclavo, llamado Erik (Tony Curtis), cuya enemistad se acrecienta al pretender a la princesa Morgana (Janet Leigh). Este título épico, está inspirada en la novela “The Viking” de Edison Marshall, basada a su vez en las sagas de Ragnar Lodbrok y sus hijos.

Fue filmada en la técnica llamada Technicolor y en escenarios naturales, por lo tanto todo el equipo de rodaje y de actores, debieron trasladarse a Noruega.

En 1961 llegaba a los cines dos títulos “La furia de los vikingos” y “Los tartaros”, ambas son películas Italianas.

La primera está realizada por Mario Bava, y contó con las actuaciones de Alice Kessler, Cameron Mitchell y George Ardisson. Cuya trama está llena de acción y aventuras, que cuenta una lucha enfurecida entre británicos y los vikingos.

Los primeros están al mando de Erik y los nórdicos, por Eron.

Ambos son hermanos, quienes fueron separados siendo niños, al morir su padre en una batalla en suelo inglés; pero el destino hará que se enfrenten por sus respectivos ideales.

“Los tártaros” fue co-dirigida por Richard Thorpe y Ferdinando Baldi, cuya historia se ubica en la Edad Media y en medio de una terrible batalla, entre vikingos y tártaros. Este film fue estalarizado por el mítico Orson Welles, Víctor Mature, Liana Orfei, Arnoldo Foà, Luciano Marin, Bella Cortez, Furio Meniconi, Renato Terra, Folco Lulli y Spartaco Nale.

Orson Wells asumió a Burundai, lider de los tártaros, quien buscara vengar la muerte de una sus mujeres, cuyo crimen estuvieron a cargo de los vikingos.

En 1963 llego “Los invasores” de Jack Cardiff, con Richard Widmark y Sidney Poitier, con ellos la italiana Rossana Schiaffino y yugoslava, Beba Loncar. También actuaron Oskar Homolka y Gordon Jackson.

Este título británico enfrenta al vikingo Rolfe (Richard Widmark) y al musulmán Aly (Sidney Potier), está vez no por venganza, sino por codicia. Ya que ambos están tras la pista de un gran tesoro, una campana de oro de macizo (según una leyenda).

La cinematografía italiana en co-producción con España, ofrecían la película “Erik, il vichingo” de Mario Caiano, quien además escribió el libreto con Arpad DeRiso, Giovanni Scolaro, y el español Mariano Ozores.

Esta historia habla de colonizar nuevas tierras, es por ello que el jefe vikingo Thorbald, decide repartir su herencia a partes iguales, entre su hijo Erloff y Eric, este último, hijo de su hermana. Pero este último se ha ganado la confianza de todos y le apoyan para liderar una expedición, pero a Erloff no le gusta el rápido ascenso de Eric, será por ello que intente matarle.

El reparto de este film de 1965, lo conformaron Gordon Mitchell, Eleonora Bianchi, Giuliano Gemma, la española Elisa Montés, Eduardo Fajardo, Aldo Pini y Fortunato Arena.

“Alfredo el Grande” de Clive Donner, de 1969, se desarrolla en plena Edad Media, y se muestra a una Inglaterra atemorizada por las cruentas incursiones vikingas, en las poblaciones costeras.

Por lo tanto ante el peligro, Alfredo el Grande (David Hemmings) del reino de Wessex, decide embarcarse contra de los invasores, sabiendo que su hermano ha muerto en dicha guerra.

Actúan David Hemmings, Michael York, Prunella Ransome, Colin Blakely, Ian McKellen, Peter Vaughan, Sinead Cusack, Julian Glover y Vivien Merchant.

En 1989 se exhibió la británica “Erik the Viking», donde Erik decide acabar con la reino de Ragnorok, por sus múltiples saqueos y cielos grises. Cuyo apto de valor es gracias a los consejos de la bruja de la tribu.

Un film dirigido por Terry Jones, ex miembro de los Monty Phyton, llevando al cine una perfecta sátira “Pythonesca” de la vida vikinga, con Tim Robbins, Eartha Kitt, Mickey Rooney, Samantha Bond, John Gleese, Jim Broadbent y el mismísimo Terry Jones.

Posteriormente las historias de Vikingos fueron tomando fuerza, dentro de la televisión mundial, muy especialmente en los países nórdicos, desde los años 70 hasta ahora, existiendo un largo etc de títulos de telefilms, tvseries y documentales (estos últimos, originados por las cadenas estadounidenses).

«Astérix et les Vikings» (2006)

Otros títulos fílmicos en ser estrenados –por citar-, fueron: “Í skugga hrafnsins” (Shadow of the Raven) de Hrafn Gunnlaugsson (Islandia, 1988); la británica; “El guerrero del tiempo (La maldición de la piedra) de Willard Carroll (EEUU,1991). “El guerrero nº 13” de John McTiernan, con Omar Sharif, Diane Venora y Antonio Banderas (EEUU, 1999); “Astérix et les Vikings” (film animado de Francia, 2006, “Outlander” de Howard McCain, con Jim Caviezel y Jack Huston –un film de ciencia ficción, un viaje en el tiempo y la época vikinga- (EEUU, 2008), “Valhalla Rising” de Nicolas Winding Refn (Dinamarca, 2009), “Vikings” (Irlanda, 2013), “Northmen” de Claudio Fäh (Suiza, 2014), “Viking Quest” de Todor Chapkanov, con Ben Cros, Any Taylor-Joy, Jenny Boyd, Harry Lister y Olivia Walker (Canadá, 2015); “El ultimo rey” de Nils Gaup (Noruega, 2016) y por supuesto la trilogía animada de “Cómo entrenar a tu dragón» (2010,,2014 y 2019).

La más reciente de Vikingos: «El Hombre del Norte»

Ahora llega “El hombre del Norte”, que aterrizo comercialmente en todas las salas del cine desde el pasado 21 de abril, consiguiendo deslumbrar a público y crítica.

Oscar Novak y Aexander Skarsgård dan vida al joven y adulto príncipe Amleth, hijo del rey Aurvandil (Ethan Hawke) y de la reina Gudrún (Nicole Kidman).

Cuando Amleth está a punto de convertirse en un hombre, debe pasar un ritual de iniciación y valentía (algo loco y dantesco). Tras la ceremonia, Aurvandil es asesinado por su propio hermano, Fjölnir (Claes Bang).

El niño escapa y jura vengar a su padre y salvar a su madre, ahora en las garras de Fjölnir.

Años después, Amleth es todo un vikingo que va asaltando aldeas, en ello, se cruza con una vidente que le recuerda su misión: vengar a su padre, salvar a su madre, matar a su tío. El papel de la hechicera, esta a cargo de la cantante y actriz Björk.

Cuando decide emprender su represalia, lo hará con la ayuda de Olga (Anya Taylor-Joy), una mujer eslava esclavizada.

Amleth en medio de los peligros, el sufrirá una terrible decepción, que lo enfurecerá aún más, a pesar de saber a quién tiene enfrente.

Del co-escritor y director Robert Eggers, surge esta epopeya vikinga, protagonizada por Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe y Björk.

Willen Dafoe ha definido su participación y al filme, asi: _“Esta es una aventura grande y poderosa. Dentro de cada escena y diálogos, hay un ritmo, una historia y una dinámica por sí misma, a pesar de lo brutal que pueda parecer”_.

Igualmente esta película está muy bien vista por esos aspectos mágicos y visionarios, que resultan extrañamente inquietante, por entrelazar la mitología escandinava y el folklore vikingo, todo ello de manera intimista, brutal y con sentido.

Paralelamente podría decirse, que el trabajo de vestuario, edición, fotografía, sonido, efectos de sonido y de dirección a cargo de Robert Eggers, perfectamente podrían ser considerados y nominados para la próxima la temporada de premios de este año (2022-23), que comenzara en noviembre y se prologara hasta febrero del año entrante (con la noche del Oscar). A ver.

Ver «El hombre del norte», es toparse con una película compleja de situaciones y de una narrativa cruda e intimista, entrelazado con la violencia de aquellos tiempos medievales y de gritos de guerras de los vikingos, etc,etc