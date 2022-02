No importa la emergencia. En las comunidades del sur de Valencia deben jugar a la suerte para ser atendidos en algún ambulatorio. Lo hacen, aunque saben que deben comprar insumos y medicamentos en un servicio que recibían de forma eficiente y gratis en el Centro Piloto del barrio El Consejo que tiene más de tres años cerrado.

En esa institución, que era administrada por la Universidad de Carabobo (UC), los habitantes de sectores como La Castrera, José Gregorio Hernández, Ricardo Urriera, La Bocaina, Simón Bolívar y El Consejo, acudían para sus consultas médicas de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología y medicina general. Pero la crisis presupuestaria de la casa de estudios impidió la continuidad de esa labor.

Ahora deben recorrer varios centros asistenciales sin la certeza de que serán atendidos. “Vamos al módulo Ruiz Pineda, Canaima, Lomas de Funval o al de Bella Florida, pero esos no funcionan de noche y hay que ir más lejos, a La Isabelica o al Hospital Central”, relató Jesús Fernández, vecino del sur de Valencia, quien alertó que el Centro Piloto El Consejo fue desvalijado.

Ambulatorios sin atención

La hija de Jenny Morales tiene seis años y tuvo fiebre hace algunas semanas. Viven en el Barrio Simón Bolívar y fueron al ambulatorio más cercano. “Pero ahí no atienden a nadie, nos dicen que nos vayamos a casa y que nos tomemos un guarapo y ni siquiera tienen un acetaminofén, yo tuve que conseguir dinero de donde no tenía para resolver”.

Para ella, no es un problema reciente. Cuando estaba embarazada fue a tratar de controlarse así, pero solo le hicieron la historia y la promesa de que le darían las medicinas y vitaminas que nunca le entregaron. “Aquí yo no he visto ningún beneficio del gobierno en cuanto a la salud, todo está cada vez peor”.

Según relató, en esas zonas no se han realizado operativos de vacunación contra la COVID-19. “Solo han hecho una encuesta para saber quiénes están vacunados, pero es necesario que pongan un punto”.

Hace algunos meses se hizo una reunión en el Centro Piloto El Consejo entre integrantes de la comunidad y representantes de la gobernación y la alcaldía con el objetivo de coordinar acciones con la UC y reabrir la institución, pero no se ha concretado nada. Recientemente los vecinos conformaron una comisión para seguir insistiendo y reunirse con las autoridades.