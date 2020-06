A través de un vídeo en Instagram el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, confirmó en horas de la noche de este martes 23 de junio que en el estado han detectado un total de 45 casos positivos por covid-19: 10 por transmisión comunitaria y 35 correspondientes a los denominados casos importados.

Acompañado por el presidente de Insalud, Juan Carlos Yánez, y la epidemióloga regional, Lacava resaltó que en el balance nacional anunciado por Nicolás Maduro en una transmisión televisada no fueron reportados nuevos contagios en la entidad federal. “Tuvimos la suerte de no tener casos positivos en los anuncios que se hicieron por Caracas”.

El mandatario carabobeño fue enfático al aclarar que del total de contagiados, solo 10 son comunitarios, ya que en esos casos específicos las muestras de PCR fueron tomadas en la región. Reiteró, además, que hasta la fecha no hay fallecidos por covid-19 en Carabobo.

“Ha habido una serie de planteamientos en los medios de comunicación que no coinciden las cosas”, dijo en referencia a la incongruencia existente entre las estadísticas ofrecidas por su administración y las publicadas por el régimen de Maduro en el Sistema Patria, donde siguen apareciendo 27 casos.

Distribución de los casos

Según el gobernador, de los 45 casos, 22 se encuentran distribuidos en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) de Valencia, Valencia Centro, Flor Amarillo, La Begoña, Rancho Grande, La Haciendita y Santa Inés.

Además, siete pacientes están internados en hospitales centinelas: uno en el Hospital Simón Bolívar de Diego Ibarra, tres en el Hospital Universitario Ángel Larralde (HUAL) y otros tres en el Hospital Rafael González Plaza de Naguanagua. Agregó que nueve permanecen en aislamiento domiciliario y siete fueron reportados como recuperados.

Lacava le recordó a la población carabobeña la importancia del comportamiento colectivo en cuanto al cumplimiento de las medidas de bioseguridad y distanciamiento social, necesario para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

“Tenemos 45 casos en el estado y bien merece cuidado. Esta semana cerramos todo, absolutamente todo. Ha habido malestar, molestia e incomodidad, pero no tenemos de otra”, agregó. “A pesar de que Carabobo sigue siendo el estado con menor nivel de contagio, no quiere decir que no estemos sujetos a convertirnos en un epicentro si no nos cuidamos”.