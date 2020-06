Las cifras de casos positivos por COVID-19 en Carabobo, anunciadas a través de las redes sociales por el gobernador Rafael Lacava, no coinciden con el conteo nacional publicado por el régimen madurista en el sitio web del Sistema Patria, ni con los balances diarios ofrecidos por voceros como Delcy y Jorge Rodríguez, o incluso el propio Nicolás Maduro.

Hasta la tarde de este martes 23 de junio en el mapa del Sistema Patria aparecen como “confirmados” en Carabobo 27 casos. Sin embargo, en horas de la noche del viernes 19 de junio, mediante un vídeo de Instagram, Lacava informó sobre la existencia de al menos 34 casos en Carabobo, de los cuales cinco correspondían a contagios comunitarios y 29 a venezolanos repatriados que ingresaron por las fronteras de Apure, Táchira y Bolívar.

Pero esa no es la única cuenta que no cuadra. El mandatario regional señaló que del total de contagiados, 18 están en centros centinelas, 14 en Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y cuatro en hospitales. Otros nueve estarían bajo aislamiento domiciliario y siete ya recuperados. La sumatoria da 52 casos, no 34.

El desempeño de las autoridades locales frente a la pandemia del nuevo coronavirus ha estado empañado por la confusión y la desinformación ante la ausencia de pronunciamientos oficiales e información precisa respecto al número total de casos y su ubicación. Ni el gobernador ni el presidente de Insalud, Juan Carlos Yánez, han convocado ruedas de prensa respecto a este importante tema de interés público.

Cronología

Fue el 10 de mayo cuando iniciaron las contradicciones. La tarde de ese domingo la vicepresidenta ejecutiva de Maduro, Delcy Rodríguez, reportó que el primer caso positivo registrado en la entidad carabobeña se trababa de una mujer de 29 años, funcionaria de la Policía Municipal de Los Guayos. Esto fue desestimado por el gobernador, quien aseguró que la persona ya se había recuperado. El caso nunca fue incluido en el conteo nacional.

El 19 de mayo confirmaron el caso de un hombre de 30 años, oriundo de Puerto Cabello, que dio positivo tras llegar a Valencia desde el estado Zulia. Este fue admitido por Lacava como el “primer caso activo” en el estado. Semanas después aseguró que ya se encontraba completamente recuperado.

Un segundo contagiado fue reportado el 2 de junio. La persona afectada resultó ser un colaborador de la Misión Barrio Adentro, quien trabajaba como radiólogo del Centro de Diagnóstico Integran (CDI) en Bejuma. Quince días después el régimen confirmó dos nuevos casos en el mismo municipio, presuntamente vinculados al radiólogo del CDI.

Hasta el 17 de junio Lacava había confirmado la existencia de cuatro casos en Carabobo, mientras que el conteo del Sistema Patria registraba nueve. En su momento, el mandatario regional aclaró que los cinco restantes eran casos importados que no se encontraban en territorio carabobeño sino en un centro de recepción en Los Caracas, Vargas.

Delcy Rodríguez anunció otros tres contagios el 18 de junio, entre esos una niña de nueve meses en Valencia. Las estadísticas nacionales, que reportaban en la entidad federal nueve casos, fueron actualizadas a 16, no a 12 como correspondería al sumarse los tres casos.

Cinco casos fueron confirmados el lunes 22 de junio por Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información de Maduro. Por su parte, el mapa del Sistema Patria refleja que hasta este martes 23 de junio hay en Carabobo 27 casos, a pesar que cuatro días antes Lacava informó que había 34 casos.

Otras cifras, según información oficial

-En la Villa Olímpica de Naguanagua, donde fue dispuesto un centro de recepción de venezolanos repatriados, han sido recibidos por la gobernación seis mil 584 personas desde el 12 de abril hasta el 18 de mayo.

-Seis mil 497 han egresado de la Villa Olímpica y, hasta el viernes 19 de junio quedaban en la instalación deportiva 87 personas.

-En Carabobo se han aplicado 45 mil 315 pruebas rápidas y alrededor de 519 PCR.

-Hasta el viernes 19 de abril habrían 56 casos sospechosos.

Entre tanto, esta semana fueron radicalizadas las restricciones de la cuarentena en Bejuma, donde restringieron la entrada y salida del municipio, así como también la circulación peatonal y vehicular interna; y Valencia, que ordenó el cierre temporal de todos los mercados municipales hasta el 29 de junio.