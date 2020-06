Los dos nuevos casos positivos por covid-19 en Carabobo, anunciados por Nicolás Maduro en horas de la tarde del miércoles 17 de junio, se encuentran en el municipio Bejuma, al occidente del estado, confirmó el gobernador Rafael Lacava mediante su cuenta en Instagram.

De manera informal, como suele hacerlo, Lacava respondió el comentario de un usuario de la red social que lo instó a informar sobre la ubicación de los dos nuevos contagiados. “Bejuma”, fue su repuesta, sin dar más detalles. En total, hasta la fecha van cuatro casos en Carabobo, según información oficial.

Las dos personas contagiadas restantes son un colaborador de la Misión Barrio Adentro, que se desempeñaba como radiólogo del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Bejuma y resultó positivo para covid-19 el martes 2 de junio; y la otra, un hombre de 30 años oriundo de Puerto Cabello que dio positivo el 19 de mayo tras llegar desde Zulia. Este último, aseguró Lacava, ya se encuentra completamente recuperado.

Extraoficialmente se conoció que desde el primer caso positivo reportado en Bejuma fueron puestas en aislamiento preventivo al menos 11 personas, de las cuales 10 trabajaban en el CDI de esa municipalidad. Desde hace 17 días estaban a la espera del resultado de la prueba de PCR que finalmente llegó esta semana.

De ese grupo, solo dos dieron positivo y al parecer tendrían relación con el caso del radiólogo. Las nueve personas restantes que permanecían aisladas arrojaron negativo en la PCR, por lo que fueron enviadas de regreso a sus casas a cumplir cuarentena domiciliaria por 14 días adicionales.

Tras la confirmación de los dos nuevos casos el epidemiólogo de Bejuma, Moisés Delgado, instó a los habitantes del municipio a cumplir con las medidas preventivas para evitar la propagación de la pandemia.

A través de WhatsApp Delgado explicó que en Bejuma habría una cepa del virus que no presenta todas las sintomatologías de la covid-19. “Se dice que es asintomático, pero no se confíen, ya en el Zulia está la cepa más agresiva. No esperemos que esta cepa que tenemos en Bejuma mute y sea más agresiva como la del Zulia”.

Las estadísticas oficiales sobre la evolución de la COVID-19 en Venezuela, publicadas en el “Sistema Patria”, señalan en un mapa que Carabobo tendría nueve casos positivos. Sin embargo, previamente Lacava aclaró que los cinco restantes son importados que no se encuentran en el estado.

Según el último corte informativo emitido por el régimen madurista, Venezuela acumula al menos tres mil 386 casos positivos desde el 13 de marzo, cuando fueron reportados los primeros contagiados. De ese total, 835 estirarían recuperados y 28 fallecieron.