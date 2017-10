Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).-

Hoy y mañana son Días del Correo. ¿Enviaste, nombre, apellido y sitio desde donde escribes?

Máximo Nicholson, de Honolulú, Hawaii, pregunta…: “Si un segunda base corre hacia atrás y captura en pleno terreno del rightfield, ¿se anota out al nueve o al cuatro?”.

Amigo Max…: No importa hasta dónde llegues a fildear, el out se acreditará a la posición que ocupas. En tu caso, es out cuatro. Igual que es out seis si el shorstop corre y captura en terrenos de primera base.

Alejandro Rodríguez, de Caracas, pregunta…: “¿Dónde puedo comprar en Venezuela sus dos tomos, ‘La Historia de las Series Mundiales 1868-2005’, editados por la Universidad de Sonora?”.

Amigo Alejo…: Esos libros se agotaron en tres ediciones en México y en Venezuela. La Universidad proyecta lanzar otra edición, actualizada, hasta la última Serie, no sé para cuándo. Voy a publicar tu dirección de internet, por si alguien quiere venderte los suyos, aleamaro22@gmail.com.

Ernesto A. Figueroa O. de Hermosillo, expone y pregunta…: “El 24 de octubre en el Estadio Sonora hicieron un pequeño homenaje a la memoria de Héctor Espino, una mini-ceremonia muy descolorida, cuando debería ser algo espectacular. Nunca lo ví jugar, pero escuché a mi papá hablar de sus hazañas por lo que las imagino.

“Me da tristeza que en mi ciudad, Hermosillo, y en el club Naranjeros, sean tan poco imaginativos para honrar a este gran beisbolista, que nos dio tantas glorias. Soy Naranjero de corazón, me duele que no le quieran poner el nombre de Héctor Espino al Estadio Sonora, y cómo, cada vez queda menos de la estatua del Superman de Chihuahua.

“¿Ha recibido alguna respuesta de Dr. Arturo León Lerma referente a qué harán con la estatua de Espino?”.

Amio Neto…: Poco dice. Solo que el gobierno de la ciudad y los Naranjeros la reconstruirán. Pero “no más me dice que sí, pero no me dice cuándo”.

Francisco Rodríguez, de Ontario, California, solicita…: “¿Cuál seria el equipo ideal de bigleaguers mexicanos?”.

Amigo Paco…: Te sugiero preguntar a periodistas mexicanos. Si te respondiera, no incluiría a ninguno nacido en Estados Unidos, y comenzarían la protestas. Mándame el equipo que te envíen desde allá.

Miguel Ortega, de Hermosillo, pregunta…: “¿Cierto que cada inning tiene dos entradas, porque se trata de las dos veces que “entran” los equipos al terreno para servir, primero el home club, después el visitante?”.

Amigo Migo…: Eso es correcto. Pero algunos narradores y comentaristas insisten en cometer el error de declararse ignorantes al llamar “entradas” a los innings.

