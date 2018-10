Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).

El mánager novato de los Medias Rojas, el boricua Alex Cora, y su coach de pitcheo novato, Dana LeVange, preparan un plan para cada juego, especialmente para estos frente a los Yankees en la serie divisional. Pero están alertas para los imprevistos.

“Si no tienes establecido un plan de emergencia” dijo ayer Cora, “fracasarás, tan pronto como te aparezca una situación no prevista”.

Y algo no previsto surgió antes del primer juego del playoffs, cuando les ganaron a los Yankees 5-4. El relevista derecho de confianza para los innings intermedios, Steven Wright, se declaró fuera de juego, con dolores en la rodilla izquierda, operada recientemente.

Por supuesto, después que Chris Sale tiró 5.2 innings excelentes, para entregar la pizarra 5-0, comenzó el drama. Cora y LeVange, acudieron al plan de emergencia, el cual medio funcionó, porque los Yankees les hicieron cuatro carreras al bullpén para angustioso final de 5-4. Y entonces Cora, coach del banco de los Astros el año pasado. Recordó…:

“El mánager (A.J. Hinch), había dispuesto darle los últimos innings durante el playoffs, a Chris Devenski, Ken Giles y Will Harris, pero estuvo tan mal el trío, que necesitó utilizar el plan de emergencia en el bullpén, Justin Verlander, Lance McCullers, Charlie Morton y Brad Peacock”.

Quién sabe por qué lo quieren.- No obstante lo mucho tatareteado por Bryce Harper, acerca de lo feliz que va a ser fuera de los Nationals, aún cuando el hombre y su agente, Scott Boras, pregonan que se van a donde les paguen 400 millones de dólares por 10 temporadas, a pesar de todo eso, en Washington quieren a Harper en las temporadas venideras. Lo dijo el gerente-general, Mike Rizzo…: “Desde luego, por supuesto, él está en nuestros planes”.

Yankees sin center fielder.-Médicos y trainers trataban las piernas de Aaron Hicks ayer, en busca de que los Yankees no se queden sin su center fielder en la postemporada.

Hick conectó sencillo antenoche, pero llegó cojeando a primera base. Inmediatamente fue sacado de la acción…

RETAZOS.- ** Aprendan castellano.- Dato para los obtusos de la transmisión de los playoffs de FOX en horrible castellano…: No debe decirse expandEr, sino expandIr, tampoco haIGa suerte, sino haYa suerte… No se “luce mal”, imposible. Si luces, estás bien. No hay muchachos viejos, entonces por qué y para qué decir “muchacho joven”… ¡No hay por qué!… ** El mánager de los Arrogantes Dodgers, Dave Roberts,abucheado, aún cuando dirigió a su equipo hasta la postemporada, comentó…: “Los abucheos son parte del beisbol, especialmente contra umpires y mánagers. ¡Bienvenidos los abucheos y otras protestas!”…

