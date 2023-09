El alcalde de San Diego, León Jurado, observa que además de que no están dadas las condiciones adecuadas para la realización de las primarias, pareciera haber un trasfondo que oculta intereses distintos al objetivo original de este proceso, que es la escogencia de un candidato.

En nota de prensa enviada a esta redacción, Jurado se manifestó fiel defensor de la vía electoral y aunque no profundizó en las causas de su temor ante la desviación del objetivo original de las primarias, aclaró que apoya el mecanismo de la consulta, pero no cree que las condiciones para su realización sean las más idóneas”.

El abanderado de Fuerza Vecinal en el municipio San Diego y primera autoridad local propuso evaluar la consulta del 22 de octubre para que todas las partes involucradas en el proceso tengan la garantía de un resultado satisfactorio.

«Que yo no participe no significa que no esté de acuerdo, por el contrario, he avalado cualquier manifestación electoral como demócrata que soy y fiel creyente de los procesos comiciales. La preocupación radica en la hipótesis que, pareciera que existen intereses distintos al fondo original de la implementación del proceso como tal, que sería seleccionar un candidato».

Jurado es de la idea de preservar el espíritu democrático como hermanos venezolanos de diferentes ideologías que buscan un mismo fin de reencuentro para el avance del país y el beneficio de todos los ciudadanos.

Nota de prensa