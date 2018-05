La globalización es un fenómeno mundial que permite tener una interconexión constante e inmediata en cualquier espacio del globo terráqueo.

Es un proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural que genera un inmenso poder a la información y permite conocer de forma instantánea todo lo que acontece en nuestro mundo.

Los adolescentes como parte fundamental de este fenómeno se encuentran inmersos en él, formando parte vital y activa de una manera a veces difícil de creer.

Ellos se nutren y experimentan de acontecimientos, sucesos, curiosidades, productos, innovaciones, adelantos tecnológicos que constantemente fluyen a través de los diferentes medios que utilizan para comunicarse.

Todo esto genera y les permite manejar una gran cantidad de información con una velocidad vertiginosa, convirtiéndolos en receptores de muchas ideas, conductas y estilos de vida, que si no se entienden o no se manejan de forma adecuada pueden convertirse en un factor de riesgo para sus vidas.

Muchas veces, nuestros jóvenes se ven envueltos en una vorágine de de acciones y situaciones de consumo que procuran incidir en sus deseos y conductas, que los llevan a transgredir y modificar sus valores y su ética moral, de acuerdo a la conveniencia del mercado y a formas de vivir, que rompen con los cánones de vida que hasta ahora se habían establecido en sus vidas.

Y los medios de comunicación en un sin número de ocasiones llegan a influir de manera preponderante en la forma de pensar, de sentir y de actuar de nuestros adolescentes.

Queremos destacar que la globalización en si, no es un monstruo de tres cabezas que va a acabar con la vida de nuestro hijos; por el contrario bien utilizada y administrada les permite conocer y tener a su disposición los grandes avances y las más espectaculares historias y maravillas del mundo que si no fuese por la globalización no podrían haberlas conocido jamás.

Además este mundo globalizado les ha permitido conocer medios de expresión y acciones de vida que son dignos de apreciar y admirar, y los coloca a la vanguardia, al entrar en contacto con ideas innovadoras e historias altruistas y de superación personal que en muchos casos marcan sus vidas y los llevan a emprender verdaderas cruzadas, en su búsqueda no solo de ser cada día mejores personas, sino además por influir de una manera positiva en nuestra sociedad, entregando su aporte para generar grandes espacios de convivencia y bienestar.

Una vez más, nuestros adolescentes a través de sus ideas y acciones ponen en marcha proyectos que tienen como finalidad afianzarse en un mundo real y a través de ellos mostrarnos sus grandes capacidades de creatividad y adaptabilidad.

Confianza, fe, esperanza y seguridad en que ellos son, sin lugar a dudas, la brújula que guiará el destino de nuestra humanidad.

Están hechos de esfuerzo, pasión, valentía, entrega. Están hechos de verdad, de esa verdad que a veces nos abruma y que en resumidas cuentas nos guste o no es una realidad.

Con solo mostrarles el camino, nuestros adolescentes van a transitar el suyo paso a paso hacia una nueva y justa sociedad.