En la negociación involucrados el Presidente de República Dominicana y su Ministro de Hacienda

He recibido de manera confidencial la documentación necesaria para demandar la nulidad y denunciar penalmente la fraudulenta operación ejecutada por Tareck el Aissami obrando a título de vicepresidente sectorial de economía del gobierno de Nicolás Maduro en combinación con funcionarios del gobierno dominicano y con empresarios de ese país.

De una exhaustiva revisión de estos recaudos se evidencia la comisión de un acto criminal en perjuicio de Venezuela y de República Dominicana, en el cual han participado coordinadamente funcionarios públicos y personas particulares de ambos países.

YO ACUSO

A Luis Abinader presidente de República Dominicana

A José Manuel (Jochi) Vicente, ministro de Hacienda de República Dominicana

A Nicolás Maduro Moros y a Tareck el Aissami funcionarios del ilegítimo gobierno venezolano.

HISTORIAL DEL CASO

En este caso Tareck el Aissami actuando como vicepresidente sectorial de economía del gobierno de Nicolás Maduro realizó una venta simulada del importante activo del patrimonio venezolano como lo fue la mitad de las acciones de la refinería dominicana REFIDOMSA y para lo cual se ejecutó una trama delictiva en la que entre otros participaron y deben ser sometidos a investigación, además de los personajes políticos antes señalados, los representantes del poderoso grupo dominicano RIZEK

En agosto del año pasado 2021 denuncié la fraudulenta venta y en la misma fecha la Asamblea Nacional publicó un Acuerdo denunciando el hecho, pero aún no se han ejercido las acciones legales correspondientes para la nulidad de este grosero fraude ejecutado en perjuicio de Venezuela del cual han transcurrido 7 meses. Aquí pongo a disposición de la Asamblea Nacional, de Juan Guaidó, de PDVSA Ad hoc y del procurador Enrique Sánchez Falcón el material recibido para proceder judicialmente contra ese despojo.

Enlace para ver mi denuncia en anterior artículo:

https://carlosramirezl3.medium.com/venta-de-acciones-en-refiner%C3%ADa-dominicana-un-fraude-a-venezuela-y-al-departamento-del-tesoro-de-bdf6d85e9167

RESUMEN

El 26 de marzo del 2021 PDVSA envió comunicación al Ministro de Hacienda de República Dominicana, señor José Manuel (Jochi) Vicente donde le explica que llegó a un acuerdo con la Sociedad Mercantil PATSA registrada en Islas Vírgenes Británicas y “bajo control del Grupo Rizek” para traspasarle mediante “permuta” las 45.748 acciones que representan el 49% del capital social de la refinería REFIDOMSA, acciones entonces propiedad de Venezuela, y que tal participación se le hacía para cumplir con la obligación estatutaria de ofrecerlas en primer lugar al Estado Dominicano en virtud del derecho de preferencia que le asiste. Esto se refiere a que cuando Venezuela adquirió dichas acciones, en el documento respectivo se estableció una cláusula según la cual si se quisiera venderlas tendría que ofrecerlas primeramente al Estado Dominicano.

En la citada comunicación PDVSA le participa al ministro dominicano que el precio convenido en la citada permuta era de 74 millones de euros con los que estaría recibiendo de PATSA “ciertos bonos emitidos por PDVSA con un valor de 360.851.204 millones de dólares.” En ese mismo documento se describen los bonos que clandestinamente habría emitido PDVSA y que se vencerían en diferentes años que y que tendrían fechas de vencimiento en distintos años, desde el 2019 hasta el 2037, bonos arropados en la clandestinidad de los manejos oscuros del régimen corrupto que ha destruido a Venezuela y que por lo demás hoy en día su valor de mercado sería muy cerca de cero, bonos basura.

Otro detalles es que el precio que aparece documentado por el cual finalmente se vendió este activo del patrimonio venezolano fue por menos de la mitad del valor de su compracuando al contrario hoy en día dicha empresa ha mas que duplicado su valor.

Quisiera escuchar la opinión de expertos en la materia sobre el valor de mercado de esos supuestos bonos.y sobre el precio que aparece recibido por este activo.

Luego, en fecha 26 de julio del 2021 el presidente de República Dominicana, señor Luis Abinader emitió un poder especial a su ministro José Manuel (Jochi) Vicente dando conformidad con la realización del citado traspaso de acciones de PDVSA a PATSA mediante permuta, pero con la condición que de inmediato esas acciones fueran transmitidas al Estado Dominicano. Con este documento queda demostrado que la mencionada permuta entre PDVSA y PATSA era una farsa, solo un medio de evadir la realidad que no era otra que el traspaso del gobierno de Maduro al gobierno dominicano. Y para ratificar tal artilugio el propio gobierno dominicano elevó consulta al gobierno de Estados Unidos, específicamente a la OFAC, y ésta le contestó que no tenía objeción pues el engaño era que todo aparecía como que PDVSA lo que estaba haciendo no era vendiendo un activo sino rescatando unos bonos y consecuencialmente pagando una deuda.

En este punto habría que indagar sobre la veracidad de los supuestos bonos PDVSA, que en este caso sería una mercancía ilícita, delictiva. ¿Cómo los obtuvo la empresa de papel PATSA que no tiene actividad comercial legítima alguna? ¿a quien los compró? ¿cuánto pagó por ellos? ¿de donde obtuvo el capital para adquirirlos.? Esto aún cuando ha quedado claro en todos los documentos que esa empresa es una creación del poderoso emporio comercial dominicano Grupo Rizek que debería tener que responder por eso pues son fuertes los indicios que en este caso hubo una defraudación al Estado Dominicano cuando pagó esos 74 millones de euros por una cosa cuyo valor se estima podría estar en apenas los 10 millones con lo que algunos funcionarios se habrían engullido 60 o mas millones de ese monto que se desembolsó

Continuando con la secuencia de los hechos, el mismo 26 de julio del 2021 cuando el presidente dominicano emitió el antes citado poder al ministro José Manuel (Jochi) Vicente, éste participó a PDVSA que no tenía objeción al mencionado traspaso de acciones de REFIDOMSA a PATSA y ratifica que ésta se obligó a traspasar de inmediato dichas acciones al Estado dominicano, ratificando así la farsa de la permuta.

El 19 de agosto del 2021 se materializó el robo contra Venezuela realizando la “Declaración de traspaso de acciones por permuta” mediante documento firmado por Anabella del Valle Rivas de Trejo en nombre de PDVSA Caribe quien cedió dichas acciones de la refinería REFIDOMSA hasta ese momento propiedad de PDVSA, a la ficticia PATSA representada por un ciudadano español de nombre Juan Manuel Barranco Simó quien a cambio le entregó a ella los referidos bonos.

El mismo día 19 de agosto del 2021 se celebró Asamblea de Accionistas de REFIDOMSA donde se asentó que de allí en adelante las acciones correspondientes al capital social de esta empresa quedó distribuido en el 51% del Estado Dominicano y 49% de PATSA.

El mismo día 19 de agosto del 2021 se firmó “Contrato de compraventa de acciones” entre PATSA, representada por al ciudadano español Juan Manuel Barranco Simó y el Estado Dominicano representado por el ministro José Manuel Vicente Dubocq. El precio establecido en el documento para esta compraventa fue de 88 millones 134 mil dólares. Es de hacer notar que en el punto 6.1 este documento se estableció una “cláusula de confidencialidad de todos los aspectos relacionados con la presente transacción y este contrato…”

EL FRAUDE QUE SE CONSTATA EN UN DETALLE

Un detalle que seguramente llamaría la atención en una investigación penal es el siguiente: Los bonos PDVSA de esta transacción estaban colocados en resguardo de una compañía de Panamá denominada ALPHA SECURITIES INC cuyo representante es el ciudadano español Juan Manuel Barranco Simó como su director y vicepresidente, pero este señor es a la vez el mismo representante de la empresa PATSA propiedad del Grupo Rizek. En resumen, PDVSA de Maduro, los Bonos PDVSA de esta operación, la empresa PATSA que aparece como propietaria de los bonos y por tanto acreedora de PDVSA, el GRUPO RIZEK ¡Todos son la misma cosa!!

VER registro de la empresa AlphaSecurities INC:

https://opencorporates.com/companies/pa/732430

CONCLUSIONES

¿Porqué un gobierno de un país democrático como lo es República Dominicana tiene que involucrarse en una oscura trama como esta operación para adquirir una propiedad?

¿Qué sentido tiene para él haber adquirido esas acciones con la engañifa de esa trama fraudulenta con el grupo económico privado RIZEK?

¿Porqué no compró directamente al gobierno de Maduro las acciones de su refinería cuando en una operación de ese tipo habría podido obtener mucho mas dinero?

¿Porqué esa sospechosa triangulación con el Grupo Rizek y Patsa?

¿Como se prestó para engañar al gobierno norteamericano con esa oscura operación?

¿Cuánto en realidad pagó el Grupo Rizek por las acciones y cuanto recibió del gobierno de República Dominicana?

¿Alguien puede creer que Grupo Rizek en verdad pagó a al gobierno de Maduro esos 88 millones 134 mil dólares que después recibió del gobierno dominicano por esos sospechosos bonos basura?

¿No amerita una exhaustiva investigación esta trama?

¿Porqué en esa negociación colocaron esa cláusula de confidencialidad de la negociación?

FINALMENTE:

Repito que pongo a disposición de la Asamblea Nacional, de Juan Guaidó, del Procurador Enrique Sánchez Falcón, de la OFAC y de todas las personas en general la documentación que demuestra el fraude aquí denunciado y que puede ser objeto de un proceso penal en República Dominicana y/o en Estados Unidos.

Pido que se demande la nulidad de esa fraudulenta operación y se enjuicie a los que en ella aparecen involucrados todo lo cual procede en tribunales de Estados Unidos

Pongo a la disposición la documentación probatoria que recibí a la que se puede acceder mediante el siguiente enlace:

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:d7b2f002-d908-35f2-88c3-da81ebee7fac

El ministro dominicano José Manuel (Jochi) Vicente con sus propias palabras ratifica los hechos que aquí he expuesto, pueden escucharle su alocución explicativa en video mediante este enlace:



Actores de la anticorrupción en la política dominicana se han referido al hecho:



CONTINUARÁ…

Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3