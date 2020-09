La presidenta de la junta directiva de Citgo, Luisa Palacios, miembro del equipo internacional del presidente interino de Venezuela, y presiente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, anunció que deja el cargo, pero permanecerá en el directorio de la compañía y focalizará su actividad en la Fundación “Simón Bolívar”, la cual lleva adelante la estrategia de responsabilidad social de la organización.

Palacios se une a Luis Pacheco, ex presidente de la directiva de Pdvsa Ad Hoc; Ricardo Villasmil, ex titular de la directiva Ad Hoc del Banco Central de Venezuela (BCV); Alejandro Grisanti, ex directivo de Pdvsa y el ex procurador especial José Ignacio Hernández, como renuncias más relevantes.

La refinadora petrolera es objeto de demandas por parte de acreedores de la República y su futuro se decidirá en un tribunal en el próximo mes de octubre, cuando se sepa si los tenedores de bonos pueden enajenar los activos de la empresa para cobrar la deuda por el bono Pdvsa 2020.

Citgo presentó resultados negativos como consecuencia del impacto del COVID-19, que afectó a toda la industria de los hidrocarburos.

En el portal de EVTV, se cita la carta de Palacios:

Cuando acepté asumir el cargo de Presidenta de CITGO a principios de 2019, la situación nos obligó a centrar nuestra atención en tres objetivos fundamentales: dinamizar la gobernanza y la gestión de la empresa, fortalecer el balance y la resiliencia financiera, y ayudar a la empresa a avanzar. una serie de desafíos legales. Hemos logrado avances significativos en cada una de estas prioridades y, con la fase crucial de los procedimientos que involucran los activos de las entidades CITGO ahora concluida, este es un momento lógico para considerar una transición en mis funciones.

He anunciado a la junta directiva de CITGO mi plan para dejar el cargo de Presidenta, a partir del 30 de octubre. Planeo permanecer en la junta y continuaré comprometida con la compañía en ese rol. También tengo la intención de dedicar más tiempo a ayudar a la Fundación Simón Bolívar a aumentar su misión de apoyar la compleja crisis humanitaria de Venezuela.

Liderar las entidades de CITGO durante los últimos 20 meses ha sido un verdadero honor, y agradezco al accionista y a los demás miembros de la junta por confiar en mí con tal responsabilidad. Soy consciente de que mi nombramiento tuvo un significado adicional a la luz de ser la primera mujer en ocupar este puesto en CITGO, y espero que a través de nuestras acciones haya estado a la altura de las expectativas que conlleva tal asignación.

Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos y seguiré agradecido por todo lo que he aprendido de la comunidad CITGO.

Sepan que siempre seré un firme defensor de la misión que comenzamos hace 20 meses para mejorar la estabilidad financiera y operativa de CITGO, proteger sus activos y fortalecer su gobierno corporativo. Mi puerta siempre está abierta para cualquiera que quiera contribuir a maximizar el valor de CITGO para todos sus grupos de interés, y eso incluye su impresionante y resistente fuerza laboral.

(Con información de Banca y Negocios)