Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).

¿Por qué nada más uno de los 365 días del año es el de la madre, si ella es una sola?

Si madre hay una sola, ¿ella sola parió a los siete mil 550 millones que vivimos alrededor de este globito?

Hoy es Día de la Madre, así que llámala por teléfono, aún cuando sea para preguntarle a qué hora va a servir la cena.

Donald Trump quiere celebrar El Día de la Madre, pero nadie quiere ser su mamá.

-o-o-o-

DE OSVALDO FARRES.

Madrecita del alma querida/ En mi pecho yo llevo una flor/ No te importe el color que ella tenga/ Porque al fin tú eres madre una flor… Tu cariño es mi bien madrecita/ En mi vida tu has sido y serás/ El refugio de todas mis penas/ Y la cuna de amor y verdad

-o-o-o-o-

Como Papa Dios no podía estar en todas partes, creó a la madre.

Toda madre que abandone a un hijo, merece que a ella la abandone Papa Dios.

LLegar a la casa y ver la sonrisa de mamá, es la gloria.

Debemos erigir un monumento a La Madre Desconocida.

-O-O-O-O-

Y aunque amores yo tenga en la vida/ Que me llenen de felicidad/ Como el tuyo jamás madre mía/ Como el tuyo no habré de encontrar… Madrecita del alma querida/ En mi pecho yo llevo una flor/ No te importe el color que ella tenga/ Porque al fin tú eres madre una flor… Tu cariño es mi bien madrecita/ En mi vida tu has sido y serás/ El refugio de todas mi penas/ Y la cuna de amor y verdad.

-O-O-O-O-

El Día de la Madre y El día del Padre son iguales, excepto que en El Día del Padre los regalos son más baratos y hay menos flores en los restaurantes.

Todos sabemos, hace tiempo, que madre hay una sola, pero, ¿cuántos son los padres?.

Los padres son 25 en el róster de San Diego.

Sí, porque el beisbol tiene a sus Padres de San Diego, pero el beisbol no tiene madre.

Los Padres de San Diego son padres solteros.

Si siempre has querido a tu mamá más que a tu papá, ¿por qué te sorprendes ahora de que tus hijos quieran más a tu esposa que a tí?.

Hoy día las cocinas están invadidas por docenas de maquinitas. Todas esas juntas eran llamadas antes mamá.

Consejos maternos…: “Siempre usa ropa interior muy limpia, por si sufres un accidente”.

Otro…: “Jamás uses ropa interior costosa cuando vayas al médico, o la cuenta será más grande”.

Toda madre es Ph.D. lavando ropa.

La transición de madre a abuela siempre toma menos tiempo del que uno cree.

Un día conté 13 cosas que mamá hacía a la vez. Y tenía solo dos manos y un cerebro.

-o-o-o-o-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

Jbeisbol5@aol.com

@juanvene5