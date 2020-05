Parece un día más de esos sin luz en la Venezuela de hoy. Pero hoy las madres están de celebración, pese a todas las vicisitudes que enfrentan en el trajinar diario. Hoy no será la excepción, pues un apagón afecta a distintas zonas de Carabobo ya supera las cuatro horas. Eso, sin embargo, no impedirá que se materialice ese homenaje, en privado y a la distancia, sin grandes reuniones y con menos abrazos que otros años.

Desde temprano, las redes sociales dan cuenta de la suspensión del servicio en sectores de los municipios Valencia, Naguanagua, San Diego, Tocuyito y Los Guayos

En Valencia zonas como Lomas del Este, Sabana Larga, Prebo, El Trigal, La Trigaleña, La

En Naguanagua reportan apagones en Mañongo, Tazajal, El Rincón, La Granja, Las Quintas, avenida 190 y otros.

Desde San Diego también se informó de suspensión del servicio desde cerca de las 8:00 de la mañana. Aún están a la espera. El alcalde León Jurado denunció a través de su cuenta en Twitter, que todo el municipio está sin servicio eléctrico.

A las 10:50 el ingeniero Jesús Arcadio López, gerente de distribución de Corpoelec Carabobo, informó que estaban verificando un evento en la subestación San Diego. “En breve momento se inicia la recuperación de la carga”. A la hora de publicar esta información, eso aún no había sucedido.

La cuenta de Twitter de Corpoelec no registra ningún evento particular. Más allá de la promoción de su gestión y de la de Nicolás Maduro, no hay ningún tuit que dé indicios de lo que acontece en el estado con la suspensión del servicio eléctrico

Información en desarrollo

#ATENCIÓN 100% municipio San Diego sin energía eléctrica a esta hora. — León Jurado L. (@leonjura) May 10, 2020