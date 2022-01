Nicolás Maduro aseguró este sábado, en la rendición anual de su gestión, que la economía venezolana logró un crecimiento del 7,6 % en el tercer trimestre de 2021.

Las instituciones especializadas estadísticas proyectan un crecimiento en 2021 superior al 4 % de la economía venezolana, lo cual es un logro maravilloso de nuestro país, señaló en la sede del Parlamento en Caracas. «Luego de cinco años del esquema de persecución financiera, de bloqueo, de boicot económico y comercial, hemos logrado activar las fuerzas económicas reales de la sociedad venezolana, pasando por encima de circunstancias y activando los 17 motores de la agenda económica bolivariana alternativa».

Sostuvo que hubo un aumento del consumo de los hogares del 4,9 %, lo que supone un indicador económico concreto, de la economía real, que ha reaccionado para bien. «Hubo un aumento de 8,7 % del consumo del Gobierno, que supone dinero circulando en la economía, así como un crecimiento de 3,1 % en la inversión y del 4,9 % en exportaciones, «sobre todo», las no petroleras.

El gobernante indicó que, en 2021, se llegó a un 80 % de economía digital en el país , lo cual dijo que no es a lo que aspiraban pero «es un buen paso». «En octubre pasado, Venezuela vivió una nueva reconversión monetaria, la tercera en este siglo, que fue exitosa».

En 2021 tuvimos 201 millones de transacciones registrando un incremento de 65 % en las transacciones económicas, en la moneda nacional, el bolívar, porque hemos ido logrando mecanismos que vayan permitiendo la defensa del bolívar, su recuperación futura y la coexistencia con el dólar y con las otras divisas y criptomonedas que funcionan en la economía nacional, apostilló.

Venezuela no «renunciará jamás» a su moneda nacional y lo que se busca es su recuperación para la generación de «riqueza real», aseguró.

Erradicará la pobreza

Maduro también prometió la erradicación para 2025 de la pobreza extrema en el país, que, de acuerdo a la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), se ubica en el 76,6 %.

En cambio, el mandatario aseguró en el Parlamento que, en 2021, la pobreza extrema en el país caribeño, «medida con esta metodología de las Naciones Unidas» se ubicó en 4,1 % de la población. «Nos hemos propuesto, para 2025, pobreza extrema cero. Va a ser difícil, pero tiene que ser la meta».

A su juicio, hubo una mejoría «sustancial» en los indicadores de pobreza «general», pasando de 18,4 % a 17,7 % en 2021, «en medio de la recuperación económica milagrosa».

En septiembre pasado, la UCAB informó que, de acuerdo a la Encovi, el 94,5 % de los venezolanos vive por debajo del umbral de pobreza, si esta es medida por los ingresos.

La encuesta también mostró que el 76,6 % de los venezolanos viven por debajo del umbral de la pobreza extrema, lo que supone 8,9 puntos porcentuales más que en el anterior informe, el de 2019/2020.

Preocupante aumento de casos de COVID-19

También mostró preocupación por el incremento de casos de COVID-19 en el país en los últimos 15 días. «En la última semana de diciembre y primera semana de enero, Venezuela logró un récord en la disminución de los casos de covid-19 y llegamos a 5 casos por 100.000 habitantes, pero después se expresó la ‘hora loca’ y hoy, 15 de enero, tengo que decir que hemos llegado a 18 casos por 100.000 habitantes», indicó el mandatario en la rendición anual de su gestión en el Parlamento.

Maduro aseguró que esto representa un «crecimiento exponencial» de contagios en Venezuela, lo que calificó como «preocupante», e hizo un llamamiento a los ciudadanos para que mantengan las medidas de prevención y se vacunen.

«Afortunadamente, tenemos suficientes vacunas para vacunar a toda la población venezolana mayor de 2 años todo 2022», afirmó.

Añadió que en el país se está inmunizado con la vacuna rusa Sputnik Light, la cubana Abdala y «varias» provenientes de China. «Así que vamos a cuidarnos, yo he dicho y no quiero que se manipule, que nosotros no renunciamos a las medidas de protección».

El mandatario ordenó una flexibilización en las medidas de cuarentena desde el 1 de noviembre que se mantiene hasta la fecha. Venezuela acumula 452.430 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, así como 5 mil 376 fallecidos.

El miércoles, el médico internista, infectólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Julio Castro alertó de evidencias de «alta transmisión» de COVID-19 en el área metropolitana de Caracas, por lo que pidió extremar las precauciones ante esta situación.

El especialista señaló, a través de su cuenta de Twitter, que muchos de estos casos podrían tratarse de la variante omicrón, ya que se han detectado numerosos contagios en entornos multitudinarios, como fiestas, reuniones o playas.