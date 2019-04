Los docentes municipales y nacionales exigieron este miércoles 24 de abril mejoras en los tabuladores salariales y en las condiciones educativas, durante una protesta realizada en la plaza Francia de Altamira.

Los educadores denunciaron que el salario que perciben no alcanza para cubrir sus necesidades básicas que corresponden a alimentación, salud y traslado.

Gustavo González, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros, denunció que el contrato colectivo que firmaron a inicios de año no se está cumpliendo y que su esfuerzo no es valorado. “Los docentes lo que estamos es sobreviviendo, ya la educación es una carrera de mendigos, porque no nos alcanza el sueldo para comer, por eso es que estamos protestando hoy”, dijo.

Las tablas salariales que maneja actualmente el sector educativo establecida por el Ministerio de Educación indica que los maestros que cumplen jornadas de 40 horas tienen salarios entre Bs. 28.638,67 y 51.470,28 (de Docente I a Docente VI); los docentes con jornadas de 53 horas, reciben salarios entre Bs.S 37.582, 93 y 64.009,39.

Sin embargo, González señaló que ya su salario es igual al mínimo: “Un docente está ganando 22.000 bolívares mensuales. “¿Qué haces con 10.000 bolívares para comprar?”.

En cuanto al aumento anunciado por el gobernante, Nicolás Maduro, los docentes no se sienten esperanzados pues manifestaron que mientras no se detenga la hiperinflación y no se establezca un control en los precios, un ajuste del salario es “inútil”, reseña Analítica.

Los estudiantes también sufren

Por otro lado, la población estudiantil ha pasado a ser víctima en toda la situación, pues no solo tienen que sufrir las consecuencias de la crisis económica y social en sus hogares, también deben recibir su aprendizaje en planteles que no cumplen con las condiciones estructurales que ellos necesitan.

“Los derechos de los estudiantes han sido violados. Están en escuelas donde no hay agua, no hay luz, no hay un pasaje estudiantil estipulado. No es justo que los niños de Venezuela, siendo un país petrolero, tenga que irse caminando a su escuela a pie porque no tienen para pagar el pasaje; porque se nos desmayan en los colegios ya que no tienen para comer”, detalló la coordinadora de la Coalición Nacional del sector Educación, Griselda Sánchez, quien participó en la actividad de calle.

