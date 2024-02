El actor Mark Ruffalo se emocionó con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En la ceremonia tuvo un emotivo reencuentro con su excompañera de elenco Jennifer Garner.

«Trabajar con Mark es amarlo, no me importa lo que digan los demás», dijo Garner. Explicó que estaba reemplazando de último minuto a la actriz Laura Dern, quien no había podido asistir a la conmemoración tras haberse contagiado de coronavirus.

«Sé que todos lo están pensando, pero seré yo quien lo diga, ¿por qué no fui la primera en ser considerada desde el principio? Yo fui la que inició la era de las comedias románticas de Mark», bromeó Garner. Con ella, el actor protagonizó en 2004 la cinta ’13 Going on 30′.

Desde el estrado, los intérpretes también recrearon el icónico baile de la canción ‘Thriller’, de Michael Jackson. Tal como sus personajes, Jenna y Matt, lo hacen en la película.

El actor de 56 años ha sido reconocido en la última etapa de su carrera por formar parte del universo de superhéroes de Marvel. Allí interpretar a Hulk en los filmes de ‘The Avengers’. Pero la versatilidad de su carrera le ha valido tres nominaciones a los Óscar por filmes como ‘Spotlight’ o ‘Foxcatcher’.

Mark Ruffalo se emocionó y sigue en el ojo del huracán

El intérprete se encuentra en la mira por su actuación como Duncan Wedderburn en la película del griego Yorgos Lanthimos, ‘Poor Things’. Es una de las cintas favoritas de la próxima edición de los premios de la Academia de Hollywood.

«Llegué aquí a los dieciocho años y creí en mi sueño de la única forma en la que alguien con dieciocho años puede hacerlo. Era pobre, me moría de hambre, no tenía un coche y era muy difícil estar en Los Ángeles. Pero estaba con mis amigos, íbamos a la escuela y todos vivíamos lo mismo», recordó el Ruffalo.

El actor también mandó un mensaje a los jóvenes que se quieren dedicar a la actuación: «Todo lo que es difícil en la vida merece la pena de alguna manera, lo consigas o no», expresó.

Durante la ceremonia, Ruffalo se emocionó y ofreció su estrella a todos los que lo han acompañado durante su carrera, incluyendo a los fans: «Básicamente ustedes son los que nos pagan por hacer esto», mencionó.

Antes de comenzar con su discurso de agradecimiento, personalidades como el actor Timothy Mcneil y el director David Fincher, aplaudieron su talento y calidad humana con emotivas palabras.