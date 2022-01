Es oficial. A partir del próximo 21 de enero de este año el Gobierno de México solicitará una visa a los venezolanos que quieran visitar la nación azteca. Así lo confirmó la Secretaría de Gobernación (Segob), tras publicar el acuerdo este jueves 6 de enero en el Diario Oficial de la Federación.

Por tratarse de una visa “sin permiso para realizar actividades remuneradas”, según lo establecido en el documento oficial, los venezolanos que ingresen a México bajo esta modalidad migratoria no podrán trabajar.

La Embajada de México en Venezuela detalló en su sitio web que con este estatus migratorio los viajeros solo podrán realizar actividades relacionadas con turismo, tránsito, negocios, estudios, deportivas, entre otras, “siempre y cuando no excedan seis meses de permanencia en territorio nacional y cuenten con pasaporte válido y vigente durante su ingreso, permanencia y salida de México”.

La visa de visitante se tramitará exclusivamente a través de citas presenciales en la sede diplomática de México en Caracas u otros países. En el caso de Venezuela, su costo es de 203,82 bolívares, equivalentes a unos 41 dólares, los cuales deberán pagarse en la moneda local (bolívares), ya sea mediante depósito en efectivo directo al Banco Mercantil o transferencia bancaria solo desde una cuenta de la misma entidad bancaria.

“Como les había adelantado en diciembre, México exigirá visa a los venezolanos. Ya hay fecha y será a partir del 21 de enero. Los trámites tendrán que hacerse en las sedes diplomáticas de México ante Venezuela u otros países. Más de 82 mil desterrados venezolanos hay en México”, dijo a través de Twitter David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.

La medida busca frenar “la tendencia creciente del flujo migratorio de nacionales de la República Bolivariana de Venezuela en tránsito irregular hacia un tercer país” que, de acuerdo a los cálculos de la Segob, se ha incrementado en más del mil por ciento, en comparación con el mismo periodo en los cinco años previos.

Además, la Segob argumentó que se ha reportado un incremento en el número de declaraciones falsas sobre sus motivos de viaje, la diversificación de rutas de tránsito y algunos delitos asociados a la movilidad internacional, como la trata de personas y el tráfico de migrantes, “lo cual refleja un uso inadecuado de la medida de facilitación con distintos impactos”.

En noviembre de 2021 Reuters reveló que el gobierno mexicano ya estudiaba la posibilidad de aplicar restricciones a los venezolanos, por petición de la administración del presidente estadounidense Jose Biden, debido al incremento sin precedentes de ciudadanos procedentes de Venezuela que llegan a los Estados Unidos luego de cruzar río Grande desde México.

Derecho a protección internacional en riesgo

El 22 de diciembre Amnistía Internacional, mediante una carta pública, llamó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a reconsiderar la decisión, ya que la imposición de una visa para ingresar a México pone en riesgo el derecho que tienen los ciudadanos venezolanos de solicitar protección internacional.

«La mayoría de las personas venezolanas que huyen del país son personas refugiadas y tienen derecho a protección internacional, ya sea en virtud de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, de carácter internacional, o de la Declaración de Cartagena de 1984, de carácter regional”, recordó Amnistía Internacional en la misiva dirigida a López Obrador.

México también suspendió los acuerdos de no visado con Brasil y Ecuador, en un intento de parar el flujo de migrantes que van hacia Estados Unidos. Desde el 11 de diciembre los turistas brasileños deben presentar su visa para entrar a territorio mexicano, al igual que los viajeros ecuatorianos.

¿Qué se requiere para el trámite?

-Pasaporte válido y vigente, en original y copia.

-Una fotografía con el rostro visible y sin anteojos, a color, tamaño pasaporte (4.5 cm de largo x 3.5 de ancho), con fondo blanco y de frente.

-Original y copia del documento que acredite su legal estancia en Venezuela (cédula y visa vigente).

-Pago de derechos por la expedición de visa, de conformidad con la Ley Federal de Derechos.

-Presentar los documentos que acrediten los siguientes supuestos:

Arraigo:

1.- Original y copia de escritura pública de bienes inmuebles a nombre del solicitante y constancia de empleo estable (antigüedad mínima de dos años), o

2.- Original y copia de escritura pública de bienes inmuebles (antigüedad mínima de dos años) y documento que acredite propiedad o participación en negocios (antigüedad mínima de dos años).

Solvencia económica:

1.- Original y copia de los documentos que demuestren que cuenta con empleo o pensión durante los últimos tres meses y constancia de empleo estable con antigüedad mínima de un año, o

2.- Original y copia de comprobante de inversiones o cuentas bancarias durante los últimos tres meses, o

3.- En el caso de personas extranjeras que estudien de manera regular en instituciones de educación superior, deberán presentar original de constancia de estudios y original de constancia de empleo estable, pensión o beca durante los últimos tres meses.

Invitación de una organización o de una institución pública o privada:

1.- Original de la carta responsiva de una organización o de una institución pública o privada que invite a la persona extranjera a participar en algún evento o actividad no remunerada en territorio nacional.

Otras consideraciones a tomar en cuenta:

-Los trámites de visa se ejecutan de forma personal. Por lo que instan a los usuarios a no aceptar servicios de personas que se ostenten como funcionarios de la embajada, gestores o intermediarios que le ofrezcan llevar a cabo trámites para obtener visas.

-Todos los trámites de visas se atenderán exclusivamente mediante cita, la cual es gratuita y deberá generar únicamente la persona interesada a través del portal de Mexitel. Deberá seleccionar la opción de VISAS «CON PERMISO» o «SIN PERMISO» del INM, según sea el caso. No es posible agendar su cita por algún otro medio.

-Deberá tomar en cuenta que no será atendido si usted tiene una cita para “Certificados, Legalizaciones y Visados”. Tampoco si agenda una cita «sin permiso del INM» y su caso es «con permiso del INM» y viceversa.

-Las citas se habilitan de acuerdo con las medidas de contingencia decretadas. En términos generales las citas y la atención son limitadas derivado de la pandemia de COVID-19. En caso que tenga problemas para agendar su cita en el portal Mexitel es porque podrían no haber citas disponibles.

-Deberá presentarse 15 minutos antes de su cita. No existe prórroga y en caso de que no acuda en el día y hora señalado, deberá gestionar una nueva mediante Mexitel, sin excepción.

-Deberá llevar consigo el comprobante de citas que arroja el sistema Mexitel que contiene su número de folio.

–No se recomienda la adquisición de pasajes aéreos ni incurrir en otros gastos que no puedan ser reembolsados hasta que haya recibido su pasaporte con la visa aprobada. La embajada no mencionó el caso de quienes ya tengan pasajes adquiridos para viajar el 21 de enero o en días posteriores.

-La entrevista consular no garantiza la emisión de la visa.

-Su ingreso a México, aun con visa, está sujeto a la decisión de las autoridades migratorias mexicanas en el puerto de entrada.

-Cuando acuda a la cita en la embajada, evite llevar consigo celulares y aparatos electrónicos.